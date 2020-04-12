وزير الطاقة السعودي يؤكد اتفاق «أوبك بلس» على خفض الإنتاج ابتداء من مايو

أعلن وزير النفط السعودي، عبد العزيز بن سلمان، الأحد، توصل أعضاء "أوبك بلس" لاتفاق على خفض الإنتاج بحوالي 10 ملايين برميل يوميا، بدءا من مطلع مايو القادم

أعلن وزير النفط السعودي، عبد العزيز بن سلمان، الأحد، توصل أعضاء “أوبك بلس” لاتفاق على خفض الإنتاج بحوالي 10 ملايين برميل يوميا، بدءا من مطلع مايو القادم، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وفي وقت سابق قال مصدر من أحد الوفود المشاركة في اجتماع “أوبك بلس” لـ”سبوتنيك”، إن دول المشاركة في الاجتماع وافقت على خفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا، بدلاً من الحجم المتوقع مسبقًا البالغ 10 ملايين برميل.

وكان اجتماع منظمة أوبك وروسيا ودول أخرى منتجة للنفط قد بدأ، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن أكبر تخفيضات نفطية على الإطلاق، تصل إلى 10 في المئة من المعروض العالمي، بعدما أوقفت المكسيك جهودهم الأولية لدعم أسعار النفط وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

واتفقت المجموعة المعروفة باسم “أوبك بلس” على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو أيار ويونيو حزيران بعد التوصل لحل وسط مع المكسيك.

وأفاد البيان الختامي لدول “أوبك بلس” حول الجلسة الأخيرة، يوم 9 أبريل، بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد عن 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في مايو، ويونيو، وفقا للاتفاق الجديد لـ”أوبك بلس”.

وأشار البيان إلى أن كل ذلك تمت الموافقة عليه من قبل دول “أوبك” ودول خارج المنظمة المشاركة في إعلان التعاون ما عدا المكسيك، ولا يمكن تنفيذه إلا بموافقة المكسيك.