وزير الطاقة السعودي: كل أعضاء أوبك+ لهم دور في صنع القرار

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الأحد، أنه يصر على أن يكون لكل أعضاء تحالف أوبك+ دور في صنع القرار، موضحا أن المستجدات التي شهدها العالم في الفترة الأخيرة أثبتت أن التحالف اتخذت القرار الصحيح.

وقال الأمير عبد العزيز في منتدى بالرياض على خلفية إعلان المملكة ميزانية 2023 إن العمل الجماعي يتطلب اتفاقا، وبالتالي فهو ما زال يأصر على أن يكون كل عضو في أوبك+ سواء كان منتجا كبيرا أو صغيرا جزءا من صنع القرار.

قال تحالف أوبك+ إن التزامه بالاستقرار في سوق النفط يساعد الاقتصاد العالمي.

كان الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، قد ذكر أن المجموعة ساعدت العالم على التغلب على “الانكماش الحاد في سوق النفط الناجم عن جائحة كورونا”، حسب ذكرت شبكة بلومبرغ.

وأوضح أن تحالف أوبك+ “يهدف إلى تأمين استقرار مستدام لسوق النفط من خلال التعاون والحوار، بما في ذلك على المستويين البحث والفني لجميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين، والاقتصاد العالمي ككل”.

وقررت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها بما في ذلك روسيا الإبقاء على إنتاج النفط دون تغيير الأسبوع الماضي.