طاقة

وزير الطاقة السعودي: الربط الكهربائي مع مصر يساهم في التصدير لأوروبا

بقدرة 3000 ميجاوات
عمر سالم 12:05 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21 12:05 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، إن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودية سيساهم في الربط مع قارة أوروبا خلال الفترة المقبلة والربط عالميا، خاصة أن الشبكتين المصرية والسعودية هما الأكبر على مستوي العالم العربي والشرق الأوسط.

صورة من توقيع العقود

وأضاف خلال مؤتمر توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي عبر الفيديو كونفرانس، أن الربط الكهربائي سيكون رابطا لما تسعي المنظومة العربية عبر ربطها والتنقل لآفاق أكبر.

اقرأ أيضا  سائقو الشاحنات العسكرية فى بريطانيا يوصلون الوقود إلى المحطات

وأوضح أن المملكة ومصر تسعيان كفريق واحد لتنفيذ توجيهات القيادات في زيادة التعاون بين البلدين وتحقيق مزيد من الرخاء للشعبين المصري والسعودي.


وتبلغ تكلفة المشروع 1.8 مليار دولار، يخُص الجانب المصري منها 600 مليون دولار، ويسهم في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث يتم تبادل 3 آلاف ميجاواط في أوقات الذروة بين البلدين التي تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

بعد عقد من الزمان.. مصر والسعودية يوقعان مشروع الربط الكهربائي بين البلدين اليوم

عمر سالم 9:27 ص, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

«الكهرباء»: شركتان عالميتان تتنافسان على مناقصة استشارى مركز تحكم إقليمى الإسكندرية

عمر سالم 9:22 ص, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

خلال 15 دقيقة.. «ABB»تقدم أسرع تجربة شحن للسيارات الكهربائية في العالم

عمر سالم 6:57 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

لقاء يجمع «الملا» و«فياض» لمتابعة إجراءات توصيل الغاز المصري إلى لبنان

نسمة بيومي 2:03 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

«الكهرباء» تدبر 50 مليون يورو لتمويل إنشاء مركز تحكم إقليمى بالإسكندرية

عمر سالم 10:18 ص, الأثنين, 4 أكتوبر 21

شركات بترول جنوب الوادى تستهدف 28% زيادة فى حجم إنتاجها

نسمة بيومي 9:38 ص, الأثنين, 4 أكتوبر 21