وزير الطاقة السعودي: الربط الكهربائي مع مصر يساهم في التصدير لأوروبا

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، إن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودية سيساهم في الربط مع قارة أوروبا خلال الفترة المقبلة والربط عالميا، خاصة أن الشبكتين المصرية والسعودية هما الأكبر على مستوي العالم العربي والشرق الأوسط. صورة من توقيع العقود

وأضاف خلال مؤتمر توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي عبر الفيديو كونفرانس، أن الربط الكهربائي سيكون رابطا لما تسعي المنظومة العربية عبر ربطها والتنقل لآفاق أكبر.

وأوضح أن المملكة ومصر تسعيان كفريق واحد لتنفيذ توجيهات القيادات في زيادة التعاون بين البلدين وتحقيق مزيد من الرخاء للشعبين المصري والسعودي.



وتبلغ تكلفة المشروع 1.8 مليار دولار، يخُص الجانب المصري منها 600 مليون دولار، ويسهم في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث يتم تبادل 3 آلاف ميجاواط في أوقات الذروة بين البلدين التي تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين.