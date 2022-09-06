وزير الطاقة الروسي: سنرد على وضع حد أقصى لأسعار النفط بشحن المزيد إلى آسيا

قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف للصحفيين في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك اليوم الثلاثاء، إن روسيا سترد على وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي بشحن مزيد من الإمدادات إلى آسيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وذكر شولجينوف :”أي إجراءات لفرض حد أقصى للأسعار ستؤدي إلى عجز في الأسواق (بالنسبة للدول التي تطبق ذلك) وستزيد من تقلب الأسعار”.

وأعطى وزراء مالية الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وفرنسا وكندا الضوء الأخضر الأسبوع الماضي لفكرة وضع حد أقصى لسعر الخام الروسي لخفض إيرادات موسكو ردا على غزوها لأوكرانيا.

وقبل أن ترسل روسيا عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في فبراير الماضي، كان ما يقرب من نصف صادرات روسيا من الخام والمنتجات البترولية تذهب إلى أوروبا، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.