وزير الطاقة الجزائري: إيرادات بقيمة 50 مليار دولار هذا العام من تصدير النفط

من المتوقع أن تحقق الجزائر إيرادات بقيمة 50 مليار دولار هذا العام من تصدير النفط ، بحسب وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب.

وأضاف أنه بالنظر إلى الأرقام المسجلة حتى سبتمبر؛ “نتوقع مع نهاية السنة الحالية ارتفاعاً بـ2% في الإنتاج الأوّلي للنفط، وتحسناً في إيرادات البلاد من النفط، والتي يُنتظر أن تفوق 50 مليار دولار”، أي بزيادة 45% مقارنةً بعام 2021.

كما ستتجاوز العائدات البترولية “المستويات المسجلة في السنوات ما قبل 2014، والتي كانت تصل إلى حدود 4000 مليار دينار جزائري (الدولار يعادل 140 ديناراً) في السنة”، بحسب عرقاب.

عوائد تصدير النفط في الجزائر

وأشار إلى أن “الصادرات خارج المحروقات، ستسجل زيادة تُقدّر بأكثر من 40% مقارنةً بـ2021، مدفوعةً بشكلٍ رئيسي بزيادة صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية”.

من شأن القرار الأخير لتحالف “أوبك+”، القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً، الإبقاء على استقرار أسعار النفط عند حدود 100 دولار للبرميل حتى نهاية العام.

وأكّد عرقاب في مداخلته خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الجزائري، في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023، أنه رغم تراجع أسعار النفط، نظراً للقلق السائد من حدوث ركود في النمو الاقتصادي العالمي، إلاّ أن القرار الأخير لدول منظمة أوبك ومنتجي النفط من خارج المنظمة (المعروف بتحالف أوبك+) سيُبقي على توازن السوق لغاية نهاية 2022 على الأقل.

بخصوص الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم، أشار الوزير إلى أنه تمّ تخصيص 3.6 مليار دولار لذلك خلال الفصل الأول من 2022، بارتفاع 8% عن الفترة عينها من العام الماضي.

فيما يتعلق بميزانية القطاع في إطار قانون المالية لسنة 2023، توقّع عرقاب تحقيق جباية بترولية تقديرية بنحو 3298 مليار دينار، على أساس سعر مرجعي 60 دولاراً للبرميل، أيّ بارتفاع حوالي 3% مقارنةً بالجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2022.