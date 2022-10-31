وزير الطاقة: الإمارات وأوبك+ ملتزمتان بتزويد العالم بالنفط الذي يحتاجه

أكد سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي اليوم الإثنين، إن بلاده وتحالف “أوبك+” تبديان حرصا على تزويد العالم بإمدادات النفط التي يحتاجها، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأوضح المزروعي، خلال تصريحات أدلى بها في مؤتمر للبترول في أبوظبي، أن تكتل “أوبك+” ستظل دائما منظمة فنية موثوق بها في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النفط.

واتخذت أوبك + في منتصف أكتوبر الماضي قرارا بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، وهو أكبر خفض منذ بداية وباء كورونا، في خطوة تهدد بدفع أسعار البنزين للأعلى قبل أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وأعلنت مجموعة كبار منتجي النفط، التي تضم السعودية وروسيا، خفض الإنتاج بعد اجتماعها الأول شخصيًا منذ مارس 2020. ويعادل التخفيض نحو 2٪ من الطلب العالمي على النفط.