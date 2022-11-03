وزير الطاقة الإماراتي : النفط في وضع تراجع على المدى الطويل

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة فى الإمارات، إحدى أكبر الدول المصدرة للخام في العالم، إنه من الواضح أن النفط في “وضع تراجع” طويل الأجل، بحسب وكالة بلومبرج.

وأضاف “المزروعي” في كلمة ألقاها بمؤتمر “أديبك” للطاقة في أبوظبي: “افتراض أن النفط سيظل موجودا إلى الأبد هو مجرد أمنية”، وأضاف: “لا يهمّ مدى دفاعنا عنه، فهو في وضع تراجع”.

النفط في وضع تراجع

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها للموظفين الشباب في الإمارات، أخبرهم فيها أن بلاده تركز على الطاقة ككل وليس النفط فقط.

وأوضح المزروعي أن الإمارات ستزوّد العالم بالخام ما دامت هناك حاجة إليه. تعمل الدول الخليجية على تسريع خطط بمليارات الدولارات لزيادة طاقاتها الإنتاجية، باعتبارها جزءا من محاولاتها لاستخراج أكبر قدر ممكن من القيمة من الوقود الأحفوري، فيما لا يزال هناك طلب عليه.

ومع ذلك، تستثمر الإمارات أيضا في أنواع أنظف من الوقود مثل الهيدروجين والطاقة الشمسية. والتزمت تحييد انبعاثات الكربون داخل حدودها بحلول عام 2050.

رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قال في وقت سابق إنّ الإمارات “ستحتفل” عندما تضخ آخر قطرة نفط لديها.

وأوضح المزروعي: “السؤال هو: بعد 50 عاما من الآن وبعد تحميل آخر برميل من النفط، هل سنشعر بالحزن؟”، وقال في عام 2015: “إذا كان استثمارنا اليوم صحيحا، فأعتقد أننا سنحتفل بهذه اللحظة”.