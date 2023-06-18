وزير الطاقة الإماراتي: «أوبك» تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين في القطاع

رأى سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي أن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وتحالف أوبك+، يلعبان دورًا مهما لصالح المنتجين والمستهلكين وتعزيز الاستثمار المستدام في قطاع الطاقة.

وأضاف المزروعي، وفقا لما أوردت وكالة أنباء الإمارات، أن العمل الجماعي المشترك دائما مصدر لنتائج ايجابية أكبر ومحور قوة للتعاون والوحدة.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي لمنظمة أوبك يقوم على ضمان استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين الطلب والعرض بما يدعم النمو الاقتصادي العالمي.

جاء ذلك خلال ترؤسه وفد الإمارات المشارك في احتفالية تأسيس منظمة أوبك الـ 60 والتي عقدت في العاصمة العراقية بغداد