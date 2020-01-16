وزير الطاقة الإسرائيلى: بدأنا مفاوضات لتصدير الغاز إلى فلسطين

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينز وزير الطاقة الإسرائيلى أنه بدأ مفاوضات مع نظيره الفلسطينى لبحث إمكانية تصدير الغاز الإسرائيلى إلى فلسطين وذلك بعد نجاح بلاده فى تصدير الغاز الإسرائيلى إلى مصر والأردن. ولفت إلى أن تلك المناقشات والمفاوضات لم…

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينز وزير الطاقة الإسرائيلى أنه بدأ مفاوضات مع نظيره الفلسطينى لبحث إمكانية تصدير الغاز الإسرائيلى إلى فلسطين وذلك بعد نجاح بلاده فى تصدير الغاز الإسرائيلى إلى مصر والأردن.

ولفت إلى أن تلك المناقشات والمفاوضات لم تكن لتحدث دون وجود منتدى غاز شرق المتوسط، الذى يعتبر المظلة التى تجمع كل الدول الأعضاء لبحث مشروعات مشتركة تأمن احتياجات البلدان من الطاقة.

وانعقد اليوم الاجتماع الوزارى الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط ( في القاهرة ، مصر فى برئاسة المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية، باعتباره الرئيس الحالى للاجتماع الوزارى للمنتدى.

حضر الاجتماع وزراء الطاقة القبرصى واليونانى والإسرائيلى والمسئول الفلسطينى عن الطاقة ، ووكيلة وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية وممثل وزيرة الطاقة الأردنية ، بصفتهم رؤساء وفود الأعضاء المؤسسين لـمنتدى غاز شرق المتوسط. كما حضر الاجتماع أيضاً ممثلو الاتحاد الأوروبى والبنك الدولي، كما انضم إلى الاجتماع ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

وقال يوفال خلال المؤتمر إن الولايات المتحدة الأمريكية وصندوق النقد الدولى أبدوا دعما واضحا للمنتدى والجانب الإسرائيلى، موضحا أن وزير الطاقة الأمريكى وعده بحضور فعاليات المنتدى خلال المؤتمر المقبل ،المقرر عقده خلال الربع الثانى من العام الجارى.

وأضاف أنه لولا تعاون مصر ودعمها لما تم إنشاء المنتدى، مؤكدا أن مصر نجحت فى بدء أولى خطوات تحولها لمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة بالمنطقة.