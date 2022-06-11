وزير: الصين الآن واحدة من أكثر دول العالم ازدحاماً في مجال النقل

قال شيوي تشنغ قوانغ، نائب وزير النقل، إن الصين أصبحت واحدة من أكثر الدول ازدحاما في العالم في مجال النقل.

وأضاف شيوي، أنه على مدار العقد الماضي، احتلت مؤشرات النقل الرئيسة للصين المرتبة الأولى عالمياً، بما في ذلك حجم الركاب والشحن عبر السكك الحديدية، والطرق البرية، والممرات المائية والطيران المدني، وحركة نقل البضائع في الموانئ، وحجم أعمال خدمات البريد والتوصيل السريع.

وتابع شيوي أنه في العام الماضي 2021، سجلت الموانئ في المتوسط أكثر من 69 ألف عملية دخول وخروج للسفن، بينما سجلت المطارات حوالي 26800 عملية إقلاع وهبوط كل يوم.

وقال شيوي إنه في ذروة موسم السفر، قامت قطارات الركاب بأكثر من 10 آلاف رحلة يومياً، بينما شهدت الطرق السريعة ما يزيد على 60 مليون رحلة تقوم بها المركبات في المتوسط يومياً العام الماضي 2021.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.