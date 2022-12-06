وزير الصناعة : 56% من واردتنا مستلزمات إنتاج.. ومفيش دولة فى العالم وارداتها صفر

أكد المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، أن 56% من الواردات المصرية مستلزمات إنتاج، قائلًا: لذلك إزاى أعمل صناعة تتحمل الصدمات وأنا معتمد تمامًا على مستلزمات إنتاج مستوردة، محتاج أشتغل لتكون عندى صناعة قوية مرنة تتحمل أى ظروف، خصوصًا أننا لا نعرف ظروف الاقتصاد العالمي، ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بما سيحدث فى المستقبل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.

وتابع وزير الصناعة: “ليس الهدف إن تكون وارداتي صفر، مفيش دولة فى العالم وارداتها صفر، لكن الهدف نمنع الخلل، ممكن أصنع وأصدر، عندى أساسيات محتاجها، القائمة حددت وموجودة، وعارفين هنعمل إيه، وعلى مراحل إيه، لكن مش بكرة الصبح، كمراحل موجودة ونخطط وحسب حجم الاستثمار، ويساعدنا مكاتب التمثيل التجارى واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية”.

وقال: “مساهمة الناتج الصناعي فى النتاج القومي لو 15% ممكن بنتكلم فى حوالى 66 مليار، محتاج زيادة هذه المساهمة، ولكى أصل للهدف أحتاج أن أصنع وأصل لعدد صادرات معين، لكن كيف ذلك وأنا معتمد بنسبة كبيرة على واردات مستلزمات الإنتاج؟!”.

وأضاف وزير الصناعة والتجارة أن العديد من النواب تحدثوا عن الإستراتيجية، مستطردًا: هناك قطاعات أحتاج أركز فيها لتصبح أكثر صلابة ومرونة، ومجموعة من العوامل أقدر آخذ بها قرار بالخطوات القادمة،

وتابع: لكي أنتج لازم يتوفر لدينا آلات ومعدات ومواد خام وعمالة ماهرة تحقق هذا الهدف، والبعض تحدّث عن الكفاية الإنتاجية، ولكنا نؤيد ذلك، ولكن يجب أن تتوفر العوامل المساعدة على ذلك، وهناك إستراتيجية نعمل عليها، بداية من شهر أكتوبر، والحكومة كانت متقدمة بإستراتيجية فى برنامج الحكومة فى 2018 وانتهت، ونعمل حاليًّا على إستراتيجية جديدة، ونطلع على تجارب الدول، وأى حد عايز يشتغل معانا من أى جهات نرحب به، أيًّا كان اتحادات صناعات وغرف تجارية والنواب وأحزاب سياسية وغيره”.