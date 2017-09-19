وزير الصناعة: 4% نمو في التجارة العالمية العام المقبل‎

منى عبدالباريقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الثلاثاء، إن السياسات الحمائية إجراء مطبق عالميا، وقد يعود بالفائدة على بعض الدول دون غيرها، بحسب القوانين المتبعة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة استخدمت هذه السياسات في مواجهة الصين، رغم أهمية الأخيرة كث

منى عبدالباري

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الثلاثاء، إن السياسات الحمائية إجراء مطبق عالميا، وقد يعود بالفائدة على بعض الدول دون غيرها، بحسب القوانين المتبعة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة استخدمت هذه السياسات في مواجهة الصين، رغم أهمية الأخيرة كثاني اقتصاد على مستوى العالم.

جاء ذلك في رد قابيل على سؤال حول السياسات الحمائية التي فرضتها مصر مؤخرا من خلال فرض رسوم استيراد على بعض السلع وذلك خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني والأخيرة بمؤتمر اليورومني المنعقد بالقاهرة.

ولفت وزير الصناعة إلى أن توقعات خبراء منظمة التجارة العالمية تشير إلى نمو مرجح نسبته 2.4% بالتجارة العالمية العام الحالي، قد يصل إلى مستويات 4% العام المقبل.

وأكد وزير الصناعة على امتلاك مصر كافة المقومات التي تساهم بقوة في النهوض بالصناعة، ورفع تنافسيتها كمركز صناعي، والتي تشمل العمالة الرخيصة، و اتفاقيات التجارة الحرة كالكوميسا، والافتا، وأغادير، فضلا عن موقعها كمركز لوجيستي، وموقعها الاستراتيجي المتميز.

وأشار قابيل إلى قيام الحكومة حاليا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودمج القطاع غير الرسمي تحت مظلة القطاع الرسمي، ما سيسهم في زيادة الإيرادات الضريبية، ونمو المشروعات تدريجيا، كمالفت إلى قيام الحكومة بتحديد المناطق التي تحتاج للتنمية بمحافظات الصعيد وذلك تمهيدا لبدء خريطة تنموية شاملة في هذه المناطق.

وأوضح الوزير إن الحكومة المصرية تعمل حاليا على دعم المشروعات والصناعات ذات القيمة المضافة والتي توظف معدلات عمالة مرتفعة، في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التي تتمتع بتنافسية عالية في الاسواق الخارجية مثل مواد البناء، و صناعة النسيج، و الأثاث، والجلود.

ونبه قابيل إلى إن الثورات الصناعية خلقت إمكانيات ضخمة تكنولوجيا، أبرزها منظومة الصراف الآلي.

وأشار إلى الاتفاق الذي وقعته الوزارة مع شركة سيمنس لتحويل المممناطق الصناعية المصرية إلى مناطق تكنولوجية.