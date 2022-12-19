وزير الصناعة: 33% زيادة في التجارة بين مصر ولبنان العام الماضي

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني استعرضت سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك وإمكانيات الاستفادة من المقومات الكبيرة للبلدين في إقامة شراكات استثمارية تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري واللبناني على حدٍ سواء، وحضر اللقاء على الحلبي السفير اللبناني بالقاهرة ووجيه عمورى وأحمد صمد مستشاري وزير الزراعة اللبناني.

وقال الوزير إن مصر ولبنان ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، لافتاً إلى أن التواصل الدائم بين مجتمعي الأعمال بالبلدين ساهم في إقامة مشروعات تعاون مشتركة في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار سمير إلى حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات اللبنانية في مصر، وإقامة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين اللبنانيين لافي مجال التصنيع الزراعي للإنتاج للسوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، منوهاً في هذا الإطار إلى أن جلسة المباحثات أكدت توافق الرؤى بين الحكومتين المصرية واللبنانية لتسهيل نفاذ المنتجات الزراعية بين البلدين وبما يسهم في زيادة معدلات التجارة البينية.

وأوضح سمير أن التبادل التجاري بين البلدين شهد ارتفاعاً بنسبة 33% خلال عام 2021، حيث بلغ 502 مليون دولار مقارنة بنحو 378 مليون دولار خلال عام 2020، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية إلى لبنان ارتفعت بنسبة 18%، حيث سجلت 329 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 280 مليون دولار خلال عام 2020.

ومن جانبه أكد عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني أن دولة لبنان تقدر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل نفاذ الصادرات اللبنانية للسوق المصرية، لافتاً إلى التزام دولة لبنان بمختلف الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المصرية الهادفة إلى تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين.

ولفت إلى أن الدور المحوري للدولة المصرية باعتبارها ركيزة لاستقرار المنطقة العربية وداعم رئيسي لتعزيز العمل العربي المشترك، مشيراً إلى أن أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتعميق العلاقات المصرية اللبنانية والنهوض بها إلى آفاق أرحب تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.