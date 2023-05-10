وزير الصناعة يقرر استمرار العمل بالتشكيل الحالي للمجالس التصديرية

قرر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، استمرار العمل بالتشكيل الحالي للمجالس التصديرية، وذلك لمدة 6 أشـهر، أو لحـين إعادة التشكيل، أيهما أقرب، وذلك فقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عدد اليوم.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة على الجهات المختصة الالتزام بتنفيذ القرار المختص، على أن يتم العمل به اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 229 لعام لسنة 2020.

جدير بالذكر أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة السابقة، أصدرت في 5 مايو 2020 قرارًا بإعادة تشكيل المجالس التصديرية بواقع 13 مجلسا تصديريا شملت قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والطباعة والجلود والحرف اليدوية والأثاث ومواد البناء والاستثمار العقاري والحاصلات الزراعية والصناعات الطبية، فضلًا عن تشكيل مجلس تصديري للمفروشات والغزل والنسيج وآخر للملابس الجاهزة.

يشار إلى أن مهام واختصاصات المجالس التصديرية، تتضمن تمثيل مجتمع المصدرين أمام الجهات المحلية والدولية، واقتراح الخطط التصديرية بما يتماشى مع أهداف واستراتيجيات الدولة.

كما تعمل المجالس التصديرية على دراسة التحديات التي تواجه المجتمع التصديري ووضع مقترحات لحلها ورفعها إلى وزارة التجارة والصناعة، فضلًا عن طرح رؤية المصدرين حول التشريعات والسياسات الحكومية المتعلقة بالتصدير واقتراح البرامج والمشروعات الخاصة بالدعم الفني والتدريب والترويج وإعداد الدراسات الهادفة لزيادة الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية وتسهيل نفاذها للأسواق الخارجية.