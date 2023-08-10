وزير الصناعة يعلن أسماء الأعضاء المعينين في الغرف التجارية بالمحافظات

أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قرار رقم 272 لسنة 2023 الخاص بتعيين العدد المقرر من أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية للدورة 2023 – 2027.

وجاء الأسماء المعينة في الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية كالتالي:

في الغرفة التجارية في القاهرة تم تعيين 11 عضوَا هم عماد قناوي، إبراهيم المغربي، شادي الكومي، عبد الفتاح المحجوب، طارق السلاب، أحمد عبدالسلام، هاني الرواس، أمير رياض، أحمد الوسيمي، أحمد النجار، نجلاء نعيم.

وفي الغرفة التجارية في الإسكندرية تم تعيين 9 أعضاء هم أشرف الجزائرلي، كرم عبد الفتاح، شريف مختار، أشرف داود، البديوي علي، إسماعيل أبو حدة، رانيا مهران، محمود مرعي، أحمد الكاتب.

وفي الغرفة التجارية في الجيزة تم تعيين 7 أعضاء هم محمد أبو القاسم، محمد هلال، حسان شحاتة، أحمد سعيد، أسامة الشاهد، أسامة العرقسوسي، عمرو جلال.

وفي الغرفة التجارية في القليوبية تم تعيين 7 أعضاء هم جمال السعودي، أحمد السقا، محمد سويلم، عفيفي إبراهيم، إبراهيم عبد الصمد، تامر أبو شنب، هاني نصار.

وفي الغرفة التجارية في البحيرة تم تعيين 8 أعضاء هم محمد جميل، رأفت علي، سند جاد الله، طه عثمان، أحمد أبو الفضل، أحمد الفيشاوي، محمد قاسم، محمد الجمسي.

وفي محافظة المنوفية تم تعيين 7 أعضاء هم محمد عبد الهادي، محمد أبو عامر، ناجي مسيحة، محمد التلاوي، بشير حمد، طاهر حسن، عصام الصباحي.

وفي محافظة الدقهلية تم تعيين 8 أعضاء هم أحمد بنه، أنيس عبد اللطيف، باهر السعفان، أحمد أبوالفتوح، محمد الديب، هاني عزام، أحمد السلاب، هشام عبدالعزيز.

وفي محافظة الشرقية تم تعيين 8 أعضاء هم كامل الرشيدي، أحمد محمود، عمر الشنواني، ابراهيم عمار، همام عبد الخالق، بهجت نحلة، محمد عبد المقصود، أشرف عبد الهادي.

وفي محافظة الغربية تم تعيين 8 أعضاء محمود ميتو، ابراهيم أبو سمك، علي شعبان، أسامة صليب، داليا مكرم، محمد أبو الفتوح، محمود عياد، مجدي حسين.

وفي محافظة الإسماعيلية تم تعيين 7 أعضاء هم أكرم الشافعي، أسامة محمد، محمد عبد المحسن، أمال ابراهيم، كمال كامل، أحمد عبد الهادي، محمد الشحات.

وفي محافظة السويس تم تعيين 7 أعضاء هم أيمن عبد المسيح، ناريمان حسنين، امين همام، أحمد حسين، محمد بربري، سعد اسماعيل، أسماء بكر.

وفي محافظة بورسعيد تم تعيين 8 أعضاء هم إبراهيم ابو عميرة، علي سالم، محمد خضير، حسن أبو طالب، عمرو السيد، محمد مصلح، أحمد عوف، عبده رضوان.

وفي محافظة كفر الشيخ تم تعيين 8 أعضاء هم علاء الدين جعفر، أحمد يونس، عبد الله شمس الدين، أحمد حجازي، عبد السميع الأتربي، علاء عبد الوهاب، حسام مبروك، علاء حمد.

وفي محافظة دمياط تم تعيين 8 أعضاء هم محمد الزيني، محمد دعدور، نادر الداجن، علي كيوان، محمد الحبشي، حسن شنشن، عمرو نجيد، محمد موسي.

وفي محافظة مطروح تم تعيين 7 أعضاء هم صلاح يادم، مجدي عطية، عبد الله فرج، محمد مرسي، حمد الله ميهوب، ممدوح اسماعيل، عزمي كيلاني.

وفي محافظة الفيوم تم تعيين 7 أعضاء هم حمدي حمزة، محمد علي، احمد علي، عزت فرج، خالد محمد، مينا الغنام، إبراهيم راغب.

وفي محافظة بني سويف تم تعيين 7 أعضاء هم الحسين براني، علي زايد، مريان وهبة، نهي الحميلي، طلعت محمود، وائل محمد، محمد حسن.

وفي الغرفة التجارية في المنيا تم تعيين 7 أعضاء هم ايمن عبد الفتاح، عشور المرسي، محمد فرغلي، عبد المحسن عبد العظيم، عبد العليم أحمد، علاء عبد الموجود، محمد علي.

وفي الغرفة التجارية في اسيوط تم تعيين 8 أعضاء هم صلاح محمد، صابر مسعد، أحمد عثمان، محمد سيف، ناصر عبد البديع، صلاح سلامة، بهاء نصيف، اسلام أحمد.

وفي الغرفة التجارية في سوهاج تم تعيين 8 أعضاء هم عمرو عبد الفضيل، وائل أبو رحاب، معتز أحمد، أيمن يوسف، حشمت الجندي، مظهر محمود، جيهان حنفي، سلطان محمد.

وفي الغرفة التجارية في قنا تم تعيين 7 أعضاء هم عاطف ابراهيم، عبده علي، ناهد عبد العال، أحمد محمود، مختار محمدين، حسن كحلاوي، حمادة علي.

وفي الغرفة التجارية في الاقصر تم تعيين 6 أعضاء هم سلامة سليمان، احمد صالح، عبد الستار محمود، ايمن العبيدي، زين العابدين لبيب، جمال محمود.

وفي الغرفة التجارية في اسوان تم تعيين 7 أعضاء هم أدهم محمد، محمد خالد، احمد عبد الرسول، محمد سليمان، محمد حسنين، حسين عبد العال، سمير عبد المسيح.

وفي الغرفة التجارية في الوادي الجديد تم تعيين 5 أعضاء هم أحمد جبالي، إسامة ابراهيم، محمد عباس، إميمة محمد، محمد إبراهيم.

وفي الغرفة التجارية في البحر الأحمر تم تعيين 7 أعضاء هم أحمد حسن، خالد محمد، إيريني عبد الملاك، أحمد حسن، صباح السيد، محمد توفيق، ياسر عبد الإمام.

وفي الغرفة التجارية في شمال سيناء تم تعيين 7 أعضاء هم محمد ناصح، حسين قويدر، محمد خليل، تيسير شاكر، ناصر عابد، محمد خليل، رشاد عبد الله.

وفي الغرفة التجارية في جنوب سيناء تم تعيين 7 أعضاء هم محمد صالح، فرج أحمد، أحمد عبد الوهاب، ياسر عبد الله، فرح عبيد، عمر محمد، علي عبد القادر.