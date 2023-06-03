وزير الصناعة يطالب بتسريع وتيرة إنشاء مصنع الغازات الطبية ببورسعيد

طالب المهندس أحمد سمير وزير الصناعة ومحافظ بورسعيد، بالإسراع في معدلات الأعمال الإنشائية الجارية بمصنع الغازات جنوب بورسعيد ، والذي يقام على مساحة 10000 م٢، لدعم القطاع الطبي والصناعي بالمحافظة.

وأكد الوزير خلال تفقده مصنع إنتاج الغازات برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد تشهد للمرة الأولى هذا النوع من الصناعات ضمن النهضة الصناعية التي تشهدها المنطقة حاليا.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة قام بها وزير الصناعة ومحافظ بورسعيد، لمتابعة سير العمل في عدد من المصانع، والموقف التنفيذي في المصانع الجاري تنفيذها.

وأشار المحافظ إلى قرب الانتهاء من إنشاء المصنع، ووصول العمل لمراحل متقدمة، لافتا إلى أنه يقوم بجولات ميدانية مستمرة لمتابعة معدلات العمل أولا بأول، ويؤكد على تقديم كامل الدعم لمسئولي المصنع.

وتفقد الوزير والمحافظ أقسام المصنع الجاري إنشاؤها ، مؤكدا أن مصنع إنتاج الغازات سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية.

جدير بالذكر أن المصنع سيساهم في الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، ويضاف إلى ذلك، أهمية منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون اللازمين للعديد من العمليات الإنتاجية وخاصة فى الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية.

وزير الصناعة: سعيد بتطبيق أفينا لمعايير الجودة

كما تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، و اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، مصنع أفينا للأدوات الكهربائية بجنوب بورسعيد، وذلك في إطار زيارة المهندس احمد سمير لمحافظة بورسعيد، لبحث التعاون الصناعي ومتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الصناعية ، جاء ذلك بحضور قيادات وزارة الصناعة والمهندس عبدة شعبان رئيس مجلس إدارة مصنع أفينا.

جولة وزير الصناعه بالمنطقة الصناعيه ببورسعيد

وأشاد وزير الصناعة ومحافظ بورسعيد بمستوى العمل والإنتاج داخل مصنع «أفينا» للأدوات الكهربائية، والذى يوفر صناعة جديدة تدخل المنطقة الصناعية لأول مرة، وساهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مؤكدا أن مصنع أفينا من المصانع التي تحقق النظام والجودة وتطبق الإجراءات التي تحافظ على سلامة العاملين.

والتقى الوزير والمحافظ ، خلال جولتهما بعدد من العاملين وحرصا على سؤالهم عن مدى توفير سبل الراحة بالمصنع، مؤكدين على توفير كافة الدعم الذي يساهم في ازدهار القطاع الصناعي بالمحافظة، و توفير أفصل مناخ يحقق سبل الراحة للعاملين داخل المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ويدعم خطة التنمية الصناعية ببورسعيد.