وزير الصناعة يدعو اليونانيين والقبارصة للاستثمار فى مصر

قابيل: أهمية قيام القطاع الخاص فى مصر واليونان وقبرص بدور فاعل لتعزيز أواصر الشراكة الاقتصادية بين الدول الثلاثمحمد ريحانأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية قيام القطاع الخاص فى كل من مصر واليونان وقبرص بدور فاعل لتعزيز أواصر الشراكة الاقتصادية بين الدول الثلاث خاصة فى ظل الدعم غ

قابيل: أهمية قيام القطاع الخاص فى مصر واليونان وقبرص بدور فاعل لتعزيز أواصر الشراكة الاقتصادية بين الدول الثلاث

محمد ريحان

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية قيام القطاع الخاص فى كل من مصر واليونان وقبرص بدور فاعل لتعزيز أواصر الشراكة الاقتصادية بين الدول الثلاث خاصة فى ظل الدعم غير المسبوق من جانب القيادة السياسية وحكومات الدول الثلاث، مشيراً الى حرص الحكومة المصرية على تطوير علاقات التعاون الثلاثى واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى مع كل من اليونان وقبرص خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير خلال افتتاحه فعاليات منتدى الأعمال المصرى اليونانى القبرصى المنعقد بمدينة الإسكندرية بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية الى جانب رؤساء اتحاد الغرف المصرية واليونانية والقبرصية وعدد كبير من رجال الأعمال .

وقال الوزير إن هذا المنتدى يمثل نقطة انطلاق هامة لتعزيز آفق التعاون الثلاثى المشترك بين مصر وكل من اليونان وقبرص فى كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن انعقاد هذا المنتدى يعطى رسالة واضحة حول دعم الدول الثلاث وتشجيعها لمجتمعات الأعمال فى كل دولة، كما يعكس قوة العلاقات المشتركة بين مصر واليونان وقبرص.

وأشار قابيل إلى أن الحكومة المصرية انتهجت خطة طموحا للاصلاح الاقتصادى بهدف تحسين مناخ الاستثمار وجعل مصر احد اهم مقاصد الاستثمار اقليمياً ودوليا، لافتاً فى هذا الاطار الى قيام وزارة التجارة والصناعة بوضع استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة المصرية – والتى تعد أكبر عامل مؤثر فى الاقتصاد – استندت إلى أساسيات النمو السكاني، واحتياجات الدولة، والميزة التنافسية للمنتج المصري، والتنمية الصناعية، والمتغيرات العالمية.

وتابع الوزير أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 ترتكز على خمسة محاور رئيسية تتضمن تعزيز التنمية الصناعية، وزيادة الصادرات المصرية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والارتقاء بالتعليم والتدريب المهنى والفني، وتطبيق معايير الحوكمة والتطوير المؤسسي، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعى السنوى بنسبة 8% وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج القومى الإجمالى من 18% الى 21% بالإضافة الى زيادة مساهمة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى منظومة الاقتصاد القومي، فضلاً عن زيادة الصادرات المصرية بنسبة 10% سنوياً وتوفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة.

وأوضح قابيل أن التنمية الصناعية تعد أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة باعتبارها المحرك الرئيسى للتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة فى مصر، لافتا الى ان الوزارة قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات التى من شأنها جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى القطاع الصناعي، تضمنت اصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد لتسهيل عملية استصدار التراخيص الصناعية حيث يقلل مدة إصدار الترخيص من 634 يوم حتى شهر واحد بحد أقصى، الأمر الذى يسمح لـ 80 % من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها فى خلال اسبوع واحد من التقدم للهيئات الحكومية المختصة.

ولفت إلى أن الوزارة قامت مؤخراً بإطلاق اول خريطة للاستثمار الصناعى فى مصر والتى توفر كافة المعلومات عما يقرب من 4800 فرصة استثمارية حقيقية متاحة فى 8 قطاعات صناعية رئيسية فى مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة وخطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة قد ساهمتا فى تحقيق نتائج إيجابية بقطاع الصناعة فضلاً عن تشجيع المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب لضخ استثماراتهم بالسوق المصرى وتحفيز رواد الأعمال لخوض غمار مشروعاتهم الصغيرة والناشئة اعتماداً على البرامج التى تقدمها من خلال إتاحة 28.5 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية للاستثمار خلال العام 2016/2017، وهو المعدل الذى يمثل 3 أضعاف الأراضى المطروحة فى الفترة من عام 2007 وحتى عام 2015

وأوضح قابيل أن هذه الجهود انعكست نتائجها على زيادة الإنتاج الصناعى المحلى وتعزيز القدرات التنافسية للصناعية المصرية على الساحة الدولية، الأمر الذى يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق معدلات التنمية المستدامة.

ودعا الوزير مجتمع الأعمال فى كل من اليونان وقبرص لتضافر جهودهم وتعزيز التعاون مع نظرائهم فى مصر وذلك لتحقيق أقصى استفادة من حجم السوق الكبير والذى يبلغ نحو 100 مليون مستهلك وكذا الاستفادة من موقع مصر المتميز كمحور استراتيجى للنفاذ لأسواق القارة الإفريقية، فضلاً عن مواردها الطبيعية والبشرية التى تضعها فى مصاف الدول ذات الاقتصاد القائم على التنوع فى المنطقة.

ولفت قابيل الى أن ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقات التجارية مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية مثل الدول العربية والكوميسا والاتحاد الأوروبى وتركيا والميركسور والولايات المتحدة الأمريكية من خلال اتفاقية الكويز واتفاقية اغادير واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الموقعة مؤخراً قد ساهم فى إتاحة سوق بحجم يصل الى 2 مليار مستهلك وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركات المستثمرة فى السوق المصرى للنفاذ الى هذه الأسواق الواعدة‎ والاستفادة من الإعفاءات الجمركى على المنتجات المصدرة إلى هذه الدول والتكتلات.

وأكد أن وزارة التجارة والصناعة لن تدخر جهداً فى دعم رجال الأعمال والمستثمرين اليونانيين والقبرصيين للتعرف على الفرص الاستثمارية الحقيقية المتاحة بالسوق المصرية ومعاونتهم فى إيجاد الشراكات اللازمة لهم مع نظرائهم بمصر.