وزير الصناعة يتفقد المنطقة الخضراء في قمة المناخ بشرم الشيخ

أجرى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جولة تفقدية داخل عدد من أجنحة المنطقة الخضراء بقمة المناخ COP27، وذلك على هامش مشاركته بالقمة COP27 في شرم الشيخ

وشملت الجولة عددا من الشركات والمشروعات منها سيمنز، ومايكروسوفت، وإيفا فارما، وEG MED، ومنصور شيفورليه، والمراكبي للصلب، وShift EV، ومشروع نيرك، وPapyrus، وشاحن، إلى جانب جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجناح مركز تميز الطاقة التابع لجامعة عين شمس.

ورافق الوزير خلال الجولة ابراهيم السجينى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و احمد رضا رئيس مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي.

وأشاد الوزير بما تقدمه الشركات من منتجات وحلول ابتكارية وصناعات ذات تكنولوجيا حديثة ومتطورة ومتوافقة مع التوجهات العالمية وذلك في مختلف المجالات وخاصةً الصناعات الهندسية والإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الثقيلة، وصناعات طبية.

وأوضح سمير أن الدولة المصرية أولت اهتماماً كبيراً للمنطقة الخضراء وذلك تماشيًا مع رؤية مصر نحو مستقبل أكثر استدامة وصديق للبيئة.

ولفت إلى أن المنطقة تمثل فرصة جيدة لطرح أفكار ورؤى المجتمع غير الرسمي والشباب والمرأة وغيرهم، وإيجاد الحلول المبتكرة لكل موضوع يخص تحديات المناخ خلال الفترة المقبلة.