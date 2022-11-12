وزير الصناعة يبحث مع رئيس «تيسين كروب» الألمانية خطتها للتوسع في السوق المصرية

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاء مع أندرياس بيكيرز، الرئيس التنفيذي لشركة تيسين كروب الألمانية في مصر المتخصصة في مجال هندسة المصانع، وذلك على هامش مشاركتهما بقمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية وخططها المستقبلية للتوسع في السوق المصرية.

وقال سمير في بيان اليوم، إن اللقاء استعرض عددا من المشروعات التى تستهدف الشركة إقامتها فى مصر ومن بينها مشروعات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات التعدينية والكيماوية.

وأضاف أن الشركة أمامها فرصة كبيرة للتوسع في السوق المصرية، خاصةً في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة منذ عدة سنوات بتنفيذ مشروعات ضخمة في مجال البنية التحتية اللازمة للصناعة المحلية، حيث تم إنشاء العديد من المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة التي تخدم خطة الدولة الشاملة للتنمية الصناعية.

وأوضح أن تواجد الشركة فى السوق المصرية منذ أكثر من 100 عام، ووجود مكتب دائم لها في مصر منذ عام 2004 يمثل ركيزة أساسية لتوسيع الانتشار المحلي للشركة وإقامة علاقة أوثق مع العملاء في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار إلى أن الشركة متخصصة في بناء المصانع من خلال إعداد تصميماتها وتوريد معداتها، والإشراف على التركيبات، حيث ساعدت الشركة في إنشاء ثلاثة خطوط إنتاج لأحد كبار مصانع الأسمنت في ثمانينيات القرن الماضي، وتعاونت مع عدد كبير من الشركات المصرية في مجالات البتروكيماويات، والأسمنت والبروبلين والبولي بروبلين.

ومن جانبه أكد أندرياس بيكيرز، الرئيس التنفيذي لشركة تيسين كروب الألمانية في مصر أن الشركة تعتز بالنجاح الذي حققته في السوق المصرية على مدار أكثر من قرن حيث تدخل الشركة في شراكات دائمة مع كبرى الشركات المصرية، وذلك في بناء أغلب مصانع الأسمدة في مصر.

وأشار إلى أن خدمات الشركة تتنوع في مجالات إنشاء مصانع الأسمنت والمصانع والعمليات الكيماوية وتقنيات الضغط العالي ومصانع الأسمدة والنفط والغاز والتكرير.

ولفت إلى أن عام 2014 شهد طفرة كبيرة في تاريخ وتطور الشركة في مصر حيث تم وضع رؤية جديدة كاملة لتطوير الشركة من شركة خدمات هندسية صغيرة إلى مركز محلي للهندسة والمشتريات والإنشاءات والتشغيل التجريبي قادر على تنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم في هذا المجال.