وزير الصناعة يبحث مع «أفريكسيم بنك» ترتيبات استضافة القاهرة لمعرض التجارة البينية الأفريقي نوفمبر المقبل

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع بندكت اوراما رئيس مجلس ادارة البنك الأفريقي للإستيراد والتصدير”أفريكسيم بنك” والوفد المرافق ، حيث استعرض اللقاء مشروعات ومبادرات البنك الحالية والمستقبلية بالسوق المصري، والإعداد لإستضافة القاهرة لفعاليات النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقي خلال نوفمبر المقبل.

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد

حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، ومي عسل رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وأيمن الزغبي، رئيس قطاع تمويل التجارة و الاستثمار و الشركات بالبنك الأفريقي للتصدير و الاستيراد.

وقال سمير إن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للخروج بالنسخة الثالثة لمعرض التجارة البينية الإفريقي المقبل بالشكل الذي يليق بمكانة وأهمية مصر في قلب القارة الإفريقية، مشيرًا الى أن استضافة هذا المعرض يأتي في إطار التعاون الدائم بين الوزارة والبنك الأفريقي للإستيراد والتصدير لدعم الشركات المصرية في القارة الإفريقية في مختلف القطاعات.

وأشار سمير أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق والتشاور بين الوزارة والجهات المعنية بالدولة والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير”أفريكسيم بنك” للانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لاستضافة المعرض، لافتا الى تطلع الوزارة لإنجاح هذا الحدث الهام والذي يمثل فرصة هامة لتعزيز وتنمية معدلات التبادل التجاري بين كافة الدول الافريقية.

ولفت الوزير الى أهمية تعزيز التعاون والتكامل الصناعي القاري وبما يسهم فى توفير احتياجات القارة الافريقية بمنتجات مصنعة داخل القارة .

ومن جانبه قال بندكت اوراما ان هناك تعاون وثيق بين البنك والحكومة المصرية فى عدد كبير من القطاعات الانتاجية حيث يبلغ حجم المحفظة الائتمانية للبنك في مصر 6.8 مليار دولار ، مشيرا الى اهمية استفادة شركات المقاولات المصرية من مشروعات البنية التحتية التى يتم تنفيذها سنويا بدول القارة الافريقية بتكلفة تصل الى 60 مليار دولار لاسيما وأن البنك يسهم في تمويل هذه المشروعات .

وأشار الى أن البنك أطلق مؤخرا منصة رسمية تتضمن كافة العطاءات والفرص المتعلقة بمشروعات البنية التحتية التى يتم تنفيذها داخل القارة الأفريقية وهو ما يسهم في إتاحة المزيد من المعلومات للشركات المصرية للمشاركة فى هذه المشروعات.

جدير بالذكر ان الدورة الماضية من معرض التجارة البينية الإفريقي والتي عقدت في مدينة ديربان بدولة جنوب إفريقيا خلال عام 2021 شهدت إجراء تعاقدات بنحو 42 مليار دولار، كما حظيت بزيارة نحو 13 الف زائر من رجال الأعمال .

ويعد المعرض مبادرة مصرية حيث استضافت القاهرة النسخة الأولى من هذا المعرض والذي نظمته وزارة التجارة الصناعة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات المصرية بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” خلال شهر ديسمبر 2018 بهدف دعم جهود التكامل الاقتصادي الإفريقي.