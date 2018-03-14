وزير الصناعة يبحث تعثر صفقة تصدير أتوبيسات إلى الأردن

أحمد نبيل: يبحث طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تعثر صفقه تصدير أتوبيسات منتجة محليًا، إلى الأسواق الأردنية، وفقا لمصدر مسئول فى أحد مصانع الأتوبيسات. وأرجع المصدر لـ«المال»، تعثر الصفقة، إلى اختلاف نسب المكون المحلى المستخدم فى إنتاجها، وتراجع حجم…

أحمد نبيل:

يبحث طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تعثر صفقه تصدير أتوبيسات منتجة محليًا، إلى الأسواق الأردنية، وفقا لمصدر مسئول فى أحد مصانع الأتوبيسات.

وأرجع المصدر لـ«المال»، تعثر الصفقة، إلى اختلاف نسب المكون المحلى المستخدم فى إنتاجها، وتراجع حجم القيمة المضافة، وعدم تمشيها مع المعايير العالمية، لنسب احتساب المكونات.

والمعروف أن نسب المكونات المستخدمة فى انتاج السيارات محلياً مختلفة تماماً مع النسب العالمية للإنتاج سواء للأجزاء أو تمثيل الأيدى العاملة وخطوط التجميع لدرجة أن نسبة المكون المحلى المقررة فى القانون والتى تمثل %45 من الوحدة المصنعة لا تتجاوز دولياً 20% علي أقصى تقدير.

وأضاف أن عدم تطابق نسب المكونات المحلية، مع المعايير الدولية، عائق أمام دخول المنتجات المصرية، لعدد من الأسواق، موضحًا أن تراجع القيمة المضافة، وزيادة النسب مقارنة بالدولية، يحد من الفرص التنافسية فى مجال تصدير الأتوبيسات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تحاول فيه شركات إنتاج الأتوبيسات تعزيز قدرتها التنافسية، لاختراق أسواق المنطقة، فى مواجهه منافس قوى، كالمنتجات الصينية، والاتجاه إلى الدول التى أبرمت مصر معها اتفاقات شراكة للتجارة الحرة، التى من بينها الأردن ضمن اتفاقية أغادير، لكن معايير النسب الحالية المعتمدة من هيئة التنمية الصناعية حالت دون الدخول إلى هذه الأسواق.

وطالب المصدر بضرورة الاتجاه إلى تطبيق المعايير الدولية فى نسب المكونات، والابتعاد عن النسب التشجيعية، التى تجعل الدول لا تعترف بالإنتاج المحلى، ما يؤثر على مستقبل التصدير فى هذا القطاع.

وأشار إلى أن صناعة الأتوبيسات تواجه العديد من التحديات، أبرزها مواجهة منافس قوى كالمنتجات الصينية، التى تحصل على دعم حكومى تصديرى، يؤهلها إلى الانتشار فى أسواق المنطقة.