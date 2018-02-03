وزير الصناعة: وفرنا العوامل الأساسية لجذب الاستثمار

مدحت إسماعيل قال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، مساء السبت، إن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي استطلاع توفير العوامل الاساسية لجذب الاستثمار، ومنها إنشاء 5 آلاف كيلو متر من الطرق لخدمة التجارة والصناعة بشكل عام وربط المحافظات بعضها البعض ، إضافة إلى إنشاء 3 موانئ جدي

مدحت إسماعيل



قال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، مساء السبت، إن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي استطلاع توفير العوامل الاساسية لجذب الاستثمار، ومنها إنشاء 5 آلاف كيلو متر من الطرق لخدمة التجارة والصناعة بشكل عام وربط المحافظات بعضها البعض ، إضافة إلى إنشاء 3 موانئ جديدة وتطوير 3 أخرى، فضلا عن إنشاء 500 وحدة سكنية.

وأضاف خلال كلمته في ملتقي الاستثمار الثالث بمصر المنعقد حاليا، أنه تم حل مشكلة نقص العملة بعد صدور قرار تحرير سعر الصرف، إضافة إلى رفع الدعم بشكل تدريجي وتوفير شبكة دعم نقدي بقيمة 85 مليار لدعم الفقراء .

وتابع تم استكمال منظومة الإصلاح التقتصادي، بإصدار عدد من القوانين ومنها قانون الاستثمار، والتراخيص الصناعية، وقانون ولاية المناطق الصناعية، وقانون سحل المستوردين.

وانطلقت مساء اليوم السبت فعاليات الدورة الثالثة لملتقى مصر للاستثمار الذي يستمر يومين تحت عنوان “الاستثمار في مصر: استثمار في المستقبل” بحضور أكثر من 1000 رجل أعمال ومستثمر من أكثر من 51 دولة