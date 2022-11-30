وزير الصناعة والتجارة في مرمى «النواب» الثلاثاء المقبل

يواجه مجلس النواب في جلسته العامة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ب62 طلب إحاطة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية.

كما يواجه وزير الصناعة طلبات مناقشة عامة واسئلة مقدمة عدد من النواب عن سياسة الحكومة بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ، وسياسة الحكومة بشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة، إلى جانب سياسة الحكومة بشأن دعم مزارعي القطن المصري والصناعات المرتبطة به.

إلى جانب اسئلة للوزير عن تراجع الصادرات الصناعية المصرية وعدم التوسع في الأسواق الأفريقية، وعن استيراد سلع لها مثيل محلي وعدم استيراد سلع السوق في حاجة إليها.

كما من المقرر ان تشهد الجلسة العامة توجيه 3طلبات إحاطة وسؤال للوزير عن إلغاء البنك المركزي لمبادرة دعم القطاع الصناعي.

وطلبا إحاطة مقدمان من العضو محمد الحسيني، عن النقص الشديد في المدربين والمهندسين والمدرسين بمصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني والعضو سليمان وهدان، عن ارتفاع أسعار السيارات المستوردة.