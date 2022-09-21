وزير الصناعة: مشروع جديد لإنتاج كومبروسر التكييف في مصر باستثمارات 33 مليون دولار

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن شركة ريتشى التايوانية بصدد إنشاء مشروع لإنتاج كومبروسر التكييف في مصر بالتعاون مع مجموعة العربي باستثمارات 33 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ 6 ملايين كباس سنوياً، حيث من المخطط بدء الإنتاج الفعلى خلال عام 2024.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد شركة ريتشى التايوانية ضم تشن شينج تيان رئيس مجلس ادارة الشركة وفينج مينج فا الرئيس التنفيذي للشركة، إلى جانب المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والمهندس محمد عبد الجيد العربي رئيس العمليات بالمجموعة.

وقال الوزير إن المشروع الجديد سيتم إقامته بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف على مساحة 60 ألف متر مربع، مشيراً إلى أن حجم الإنتاج المبدئي للمشروع يبلغ 2 مليون وحدة يصل الى 6 ملايين وحدة في غصون 5 سنوات.

وأضاف سمير أن المشروع يستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير 50 % من الإنتاج للأسواق الإقليمية والعالمية بالاستفادة من المميزات التفضيلية التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم، مشيراً إلى أن المصنع سينتج كومبروسر التكييف بقدرة 1.5 – 3 حصان وتبلغ نسبة المكون المحلي بالمنتج النهائي 50% في بداية الإنتاج وستزداد تدريجياً.

وأكد الوزير حرص الوزارة على جذب الشركات الصناعية العالمية للاستثمار فى السوق المصرية والمساهمة في توطين الصناعات التكنولوجية مع الاعتماد على المواد الخام والثروات الطبيعية المتوافرة في السوق المصرية.

ومن جانبه أكد تشن شينج تيان رئيس مجلس إدارة شركة ريتشى التايوانية حرص الشركة على الاستثمار والتوسع في السوق المصرية باعتبارها أحد المقاصد الاستثمارية الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط والذي يتمتع بالعديد من المميزات الاستثمارية التي تشمل امكانيات النفاذ الحر للمنتجات في إطار اتفاقيات التجارة الحرة وانخفاض تكلفة الشحن لدول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من قناة السويس باعتبارها احد الممرات الملاحية الرئيسية في العالم، مشيرا إلى أن الشركة الأم تنتج نحو 20 مليون وحدة كومبروسر تكييف سنوياً وتحتل المرتبة الرابعة ضمن أكبر منتجي الكومبروسر بسلاسل التوريد العالمية.

وبدوره أوضح المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي أنه يجري حالياً التفاوض مع شركة ريتشى التايوانية لإنشاء عدد من المشروعات في السوق المصرية في مجالات إنتاج الثلاجات وأجهزة التكييف، مشيراً إلى أن مجموعة العربي ستفتتح قريباً احد المصانع الجديدة المتخصصة في مجال تشريح الصاج والذي يوفر أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية لصناعات الأجهزة المنزلية بالمجموعة.