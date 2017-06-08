وزير الصناعة: غرامات على المخالفين لقانون تفضيل المنتج المحلى

❐ تنسيق مع الجهات المختلفة لتيسير استخراج مستندات المكون المحلىمحمد ريحانأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تطبيق آليات فعالة لتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 والخاص بمنح أفضلية للمنتجات المحلية فى العقود والمشتروات الحكومية عن مثيلاتها المستوردة، مشيراً إلى التزام الوزار

❐ تنسيق مع الجهات المختلفة لتيسير استخراج مستندات المكون المحلى

محمد ريحان

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تطبيق آليات فعالة لتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 والخاص بمنح أفضلية للمنتجات المحلية فى العقود والمشتروات الحكومية عن مثيلاتها المستوردة، مشيراً إلى التزام الوزارة بتطبيق الجزاءات الواردة بالقانون تجاه الجهات أو الشركات الحكومية المخالفة والتى تتضمن إجراءات حازمة تبدأ بفرض غرامات وتصل إلى إلغاء المناقصات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المصرى فى العقود الحكومية، بحضور عدد من قيادات الوزارة، لبحث سبل تفعيل القانون وإزالة كافة العقبات التى تواجه اللجنة الفنية فى تطبيق القانون.

وقال قابيل إن الوزارة تستهدف إيجاد المناخ المناسب الذى يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلى أو فى الأسواق الخارجية، عبر منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج المحلى مؤكداً ضرورة الالتزام بمعايير الجودة باعتبارها عامل رئيسى فى قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.

وأكد قابيل أن الوزارة تقوم وبالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وعدد من الجهات التابعة للوزارة بتيسير الإجراءات على الشركات الحكومية والهيئات التى ستتقدم للمناقصات والمشروعات خاصة المستندات المتعلقة بتحديد نسبة المكون المحلى فى المنتج.

وأشار الوزير إلى أهمية التوسع فى نشر التوعية بهذا القانون لدى كافة الجهات الحكومية والرقابية بهدف تعريف القائمين على المشتروات الحكومية ببنود هذا القانون وأهميته للاقتصاد القومى، لافتاً إلى أنه سيقوم ببحث الحالات الخاصة بالجهات المخالفة وسيتم التنسيق مع السادة الوزراء المعنيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة للالتزام بتطبيق كافة بنود القانون ولائحته التنفيذية.