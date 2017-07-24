وزير الصناعة: طرحنا 16 مليون متر أراض بنصف ثمنها

متابعات: قال وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، إن وزارته تعمل على 5 محاور، هي التنمية الصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتجارة الخارجية، والتدريب الفني، بجانب الحوكمة. وأشار إلى أن تلك المحاور مرتبطة بشكل وثيق برؤية مصر 2030. وذكر خلال…

متابعات:



قال وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، إن وزارته تعمل على 5 محاور، هي التنمية الصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتجارة الخارجية، والتدريب الفني، بجانب الحوكمة.

وأشار إلى أن تلك المحاور مرتبطة بشكل وثيق برؤية مصر 2030.

وذكر خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية قبل قليل، أنه منذ عام 2007 حتى 2015 تم طرح 9,5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة، بينما تم طرح 16 مليون متر مربع أخرى منذ أول 2016 وحتى الأن.

وأشار إلى أنه على الرغم من ضخامة تلك المساحات إلا أن الطلب على الأراضي أكثر من العرض، وقال إن تلك المساحات تم طرحها بنصف ثمنها السوقي، لافتا إلى أن الهدف منها كان لتنمية الصناعة وليس للمتاجرة في الأراضي، وأضاف أن وزارته بدأت لأول مرة طرح 12 مجمعا صناعيا جاهزا بالتراخيص في عدة محافظات، وخاصة في الوجه القبلى، لافتا إلى السعي للتحول من التجمعات الصناعية العشوائية إلى التجمعات المنظمة.

وبالنسبة للتشريعات أكد قابيل أن وزارته ستصدر اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الجديد خلال 10 أيام، وأكد صدور 1400 موافقة على توسعات صناعية وأكثر من 3600 موافقة لمشروع جديد، باستثمارات إجمالية 150 مليار جنيه.

