وزير الصناعة: شركة تركية تخطط لإقامة مصنع أجهزة منزلية باستثمارات 100 مليون دولار

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعا مع هاكان بولجورلو الرئيس التنفيذي لشركة أرتشليك التركية الدولية المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية لبحث مشروعات الشركة المستقبلية في السوق المصرية.

وقال الوزير في بيان اليوم، إن اللقاء استعرض المشروع الذي تخطط الشركة لإطلاقه في السوق المصرية نهاية العام المقبل لتصنيع الأجهزة المنزلية باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1.5 مليون جهاز سنويا ويوفر 2000 فرصة عمل مباشرة بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج.. مشيراً إلى أن الشركة تستهدف أن تتخذ من مصر مركزا لتصنيع منتجاتها وتصديرها للأسواق الخارجية وتستهدف أن تخصص 60% من إنتاجها للتصدير.

ولفت إلى أن استثمارات الشركة في السوق المصري تتضمن بجانب الإنتاج وتشغيل العمالة نقل التكنولوجيا والمعرفة وإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية لا سيما وأن الشركة لها خبرة مدتها 30 عاماً في مجال البحث والتطوير.. مشيراً إلى أن الشركة تتبنى مبادئ وأهداف التنمية المستدامة من خلال منتجات تحافظ على سلامة البيئة .

وأشار وزير التجارة إلى حرص الوزارة على تشجيع الشركات الأجنبية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر في ظل بيئة الأعمال المواتية التي تتمتع بها مصر حالياً فضلاً عن الخطوات التي اتخذتها الدولة لتشجيع وتعزيز مناخ الاستثمار والسعي لتوطين الصناعة المحلية.

كما لفت إلى حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين بما يسهم في جعل مصر مقصد للاستثمارات الأجنبية التي تلبي احتياجات السوق المصرية والتصدير للأسواق الإقليمية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية.

ومن جانبه أكد هاكان بولجورلو الرئيس التنفيذي لشركة أرتشليك التركية الدولية حرص الشركة على التواجد بالسوق المصرية وجعله مركزاً إقليمياً للتصدير وتطوير الصناعات المغذية والبحث والتطوير وتوظيف الكفاءات.

مشيداً بالدعم الذي تلقاه من الوزارة فيما يخص استخراج رخصة الإنشاء في وقت وجيز تمهيداً لبدء إجراءات إقامة المشروع .

وأوضح أن الشركة تأسست عام 1955 وتضم 12 علامة تجارية وتوزع منتجاتها في 48 دولة وتمتلك 28 مصنعاً في تركيا و8 دول في إفريقيا وآسيا وأوروبا وتوظف أكثر من 40 ألف فرد، لافتاً إلى أن الشركة إحدى شركات مجموعة كوتش التركية القابضة وهي أكبر مجموعة استثمارية في تركيا وتتخصص في مجالات الأجهزة المنزلية والتمويل والطاقة وصناعة السيارات.

وأضاف بولجورلو أن الشركة تدرس حالياً الدخول في المرحلة الثانية من الاستثمار التي تضم مكيفات الهواء والتلفاز.

ولفت إلى أن باقي الشركات التابعة لمجموعة كوتش تدرس أيضاً الاستثمار في مصر في مجالات المحركات الصناعية وشواحن السيارات الكهربائية والتكنولوجيا المالية، إلى جانب أنشطة السياحة والرعاية الصحية والطاقة وصناعة السيارات.