وزير الصناعة: توسعات جديدة بمشروعات تخزين الحبوب وإنتاج الزيوت النباتية

المال- خاصاستعرض المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ومارسيل سمتس نائب رئيس مجلس إدارة شركة كارجل العالمية، مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصرى، كما تناول اللقاء التوسعات التى تعتزم تنفيذها بمشروعات تخزين الحبوب بميناء الدخيلة ومشروع إنتاج الزيوت النباتية بمدينة برج العرب، والت

المال- خاص

استعرض المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ومارسيل سمتس نائب رئيس مجلس إدارة شركة كارجل العالمية، مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصرى، كما تناول اللقاء التوسعات التى تعتزم تنفيذها بمشروعات تخزين الحبوب بميناء الدخيلة ومشروع إنتاج الزيوت النباتية بمدينة برج العرب، والتى ستنتهى قبل نهاية العام الجارى.

وقال الوزير إن اللقاء الذى تم امس، تناول عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بتوسعات الصوامع الخاصة بالشركة بميناء الدخيلة، حيث يجرى حالياً دراسة المشروع والحصول على الموافقات النهائية من مختلف الأجهزة والوزارات المعنية.

وأضاف قابيل أن اللقاء استعرض عدد من العوائق التى تواجه مشروع الشركة لإنتاج الزيوت النباتية بمدينة برج العرب، مع إدارة الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، حيث تم التوصل لاتفاق مبدئى بين الجانبين يسهل منظومة التصنيع بالشركة مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والمواصفات القياسية للصناعة المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة لا تألوا جهداً فى دعم كافة المشروعات العاملة بالسوق المصرية من خلال حزم حوافز استثمارية ضخمة وجهود حثيثة من جانب كافة الأجهزة المعنية، لإزالة التحديات والعقبات التى تواجه هذه المشروعات.

من جانبه، قال مارسيل سمتس نائب رئيس مجلس إدارة شركة كارجل العالمية، إن الشركة حريصة على توسيع نطاق التعاون مع الحكومة المصرية فى مجالات توريد الحبوب وتصنيع المواد الغذائية، مشيراً إلى أن التوسعات الحالية بالسوق المصرية تأتى نتيجة لقناعة الشركة بأهمية الاقتصاد المصرى كسوق استثمارى واعد ومحور تجارى ولوجيستى هام بالمنطقة.