وزير الصناعة: النظام التجارى متعدد الأطراف يواجه صعوبات

محمد ريحان قال وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، إن النظام التجارى متعدد الأطراف يواجه تحديات وصعوبات كبيرة نتيجة تشكيك بعض الدول المتقدمة فى مصداقية هذا النظام، وتصاعد النزعة الحمائية فى الاقتصاد العالمى، واتساع الهوة بين مواقف الدول المتقدمة من ناحـية،…

محمد ريحان

قال وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، إن النظام التجارى متعدد الأطراف يواجه تحديات وصعوبات كبيرة نتيجة تشكيك بعض الدول المتقدمة فى مصداقية هذا النظام، وتصاعد النزعة الحمائية فى الاقتصاد العالمى، واتساع الهوة بين مواقف الدول المتقدمة من ناحـية، والدول النامية، والأقل نمواً من ناحية أخـرى، فى ظل عدم استكمال تنفيذ جولة الدوحة للتنمية، ونتيجة لتعارض مصالح وأولويات الطرفين.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع التشاورى لوزراء تجارة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، الذى تناول القضايا المطروحة على طاولة مفاوضات منظمة التجارة العالمية بهدف تنسيق مواقف الدول أعضاء مجموعة البنك الإسلامى تجاه هذه القضايا المهمة وبصفة خاصة قضايا التنمية.

أشار الوزير إلى أنه من المهم أن يتوصل المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد فى الأرجنتين لاتفاق تجارى، يخدم مصالح جميع الدول، لا سيما الدول النامية، الأقل نمواً، ولا يكون لصالح طرف على حساب آخر.

قال الوزير، إن البنك الإسلامى للتنمية يلعب دوراً محورياً، لتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء بالبنك، وخلق فرص التكامل الاقتصادى بينها، فضلا عن جهوده المتواصلة لتشجيع اندماج الدول الأعضاء فى المنظومة الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن فى هذا الإطار، مصر تحظى بتعاون وثيق، ومثمر مع مجموعة البنك الإسلامى للتنمية على عدة أصعدة، بصفة خاصة فى مبادرة المساعدة لأجل التجارة ومبادرة جسور العربية الإفريقية، وغيرها من المشاريع الأخرى.

ألقى السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف كلمة مصر، وأكد على أهمية الدور التنموى الذى يضطلع به بنك التنمية الإسلامى وما ينفذه من مبادرات فى هذا الإطار، تهدف إلى تدعيم جهود الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامى الرامية إلى تحقيق التنمية الوطنية، ونوه إلى أن المساعدات القيمة التى يقدمها البنك للدول أعضاء المنظمة لبناء قدراتها الوطنية، من أجل تهيئة أسباب انخراطها الفاعل فى النظام التجارى العالمى المتعدد الأطراف، وتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص التجارية والاقتصادية، التى يتيحها النظام للدول، التى تسهم فى تحقيق تنميتها الوطنية.

أشاد بجهود البنك فى إطلاق مبادرة المساعدة لأجل التجارة ومبادرة الجسور العربية الأفريقية، وغيرها من المبادرات، والمشروعات، التى تهدف إلى التعاون والتكامل الاقتصادى بين الدول الأعضاء، ودعا البنك إلى مواصلتها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها.

أكد هانى سنبل، المدير التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، أن عقد هذا الاجتماع التشاورى يأتى فى إطار حرص المجموعة على استعراض الأفكار والمقترحات الخاصة بمسار المواقف التفاوضية، تجاه القضايا المطروحة على طاولة مفاوضات المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية، للتوصل إلى رأى موحد لدول الأعضاء، ولبحث تعزيز وتنمية التعاون وتشجيع انسياب حركة التجارة بين مجموعة الدول الإسلامية تحت مظلة البنك الإسلامى للتنمية .

لفت إلى أن المجموعة تقدم خدماتها للدول الأعضاء، من خلال 4 أفرع إقليمية و3 أفرع موزعة فى دول تركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تشهد إنشاء 5 أفرع جديدة فى كل من مصر، والإمارات، وسورينام، وأوغندا، وبنجلاديش.

..ويشارك فى جلسة تسهيل الاستثمار

شارك طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فى الاجتماع الذى نظمه زونج شان، وزير التجارة الصينى، بشأن آلية التعامل مع الموضوعات الخاصة، بتسهيل الاستثمار فى إطار منظمة التجارة العالمية، ضمن زيارته الحالية للعاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس للمشاركة فى فعاليات المؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية.

شارك فى الاجتماع أيضا وزراء التجارة لـ 40 دولة من الدول الفاعلة بمنظمة التجارة العالمية، من بينهم البرازيل، وأستراليا، والاتحاد الأوروبى، واليابان، والأرجنتين، وكولومبيا، وشيلى، وكندا، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية مثل نيجيريا، وليبيريا، وبنين.

عرض قابيل خلال الاجتماع رؤية مصر فى أهمية استمرار الإطار الحالى للحوار غير الرسمى، سعيا لتوفير مناخ فعال للمباحثات بين الدول الأعضاء، لتحديد المفهوم والنطاق المسموح به، فى شأن إجراءات تسهيل الاستثمار، وعلاقته بالاتفاقيات الحالية لمنظمة التجارة العالمية، ولا تشتمل اتفاقات منظمة التجارة العالمية على تنظيم لسياسات الاستثمار بشكل عام، لكن تشتمل على مجموعة من الإجراءات والتدابير التجارية المرتبطة بنشاط الاستثمار.

يوجد فى إطار منظمة التجارة العالمية، اتفاقات تجارية ذات علاقة بالاستثمار، وتشمل كل من اتفاق الدعم، والتدابير التعويضية ASCM، اتفاقية تدابير أو إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة TRIMS، والاتفاق الخاص بالموضوعات التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية TRIPS ، واتفاق المشتريات الحكومية GPA ، واتفاق التجارة فى الخدمات GATS.

أكد قابيل، أن مصر ترحب بالأطر غير الرسمية الحالية، بصفتها منتدى للتحاور والنقاش بشأن سبل تحقيق الأهداف الإنمائية للدول النامية، الأقل نموا من خلال تسهيل الاستثمار.

نظرا للمتغيرات التى شهدتها حركة التجارة والاستثمار عالميا، ونمو تجارة الخدمات والتجارة الإلكترونية، وتغير أنظمة وقوانين تشجيع وحماية الاستثمار وتطور أشكال الاتفاقات الثنائية، والإقليمية المرتبطة بهذا الشأن، مع رغبة الدول صاحبة الريادة فى هذا الخصوص، فى توافر قواعد دولية، أو متعددة الأطراف تتميز بالشفافية، والشمولية وعدم التفرقة، ما تتميز به منظمة التجارة العالمية لذا تجرى العديد من المحاولات للتقدم بمقترحات ترتبط بمجال إجراءات تسهيل الاستثمار فى إطار منظمة التجارة العالمية.

عقب الاجتماع صرح قابيل أن الحوار غير الرسمى، داخل منظمة التجارة العالمية، أكد أهمية استكمال المناقشات المرتبطة بموضوعات تعزيز الشفافية، فى إطار سياسة الاستثمار، مثل إتاحة جميع القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار للجمهور، بما فى ذلك من خلال الوسائل الإلكترونية، فضلا عن تحسين كفاءة الإجراءات الخاصة بتسهيل الاستثمار.