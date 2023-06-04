وزير الصناعة السعودي يبدأ زيارة لمصر لتعزيز التعاون في قطاع التعدين

قالت بيانات صادرة عن السفارة السعودية بالقاهرة ،إن حجم الصادرات غير النفطية السعودية إلى جمهورية مصر العربية خلال عام 2022 بلغت أكثر من 11 مليار ريال.

أضافت السفارة السعودية إن حجم الواردات السعودية من مصر وصلت خلال تلك الفترة إلى 10 مليارات ريال.

في حين تنوعت أهم صادرات المملكة إلى جمهورية مصر في عدد من الأنشطة الصناعية من بينها البتروكيماويات ومواد البناء والأدوية، وجاءت أهم واردات المملكة من المنتجات الغذائية والآلات الثقيلة والإلكترونية.



وبدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية أمس ؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في قطاعي الصناعة والتعدين.

وقال بيان السفارة السعودية ،إن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل رافق الوزير الخريف.

ومن المقرر أن يلتقي المسئول السعودي عددًا من المسؤولين الحكوميين ويعقد اجتماعات مع المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، ويعقد لقاءات مع المستثمرين من البلدين، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من الشركات والمصانع.

وتأتي الزيارة في إطار سعي المملكة إلى تعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، وفتح الأبواب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بالقطاعين الاستراتيجيين.