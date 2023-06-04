وزير الصناعة السعودي يبحث مع نظيره المصري الفرص الاستثمارية والتكامل بالقطاع

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف اليوم، بنظيره المصري المهندس أحمد سمير صالح وذلك خلال زيارته الرسمية إلى مصر.

بحضور نائب الوزير المهندس أسامة الزامل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وفق بيان صادر عن السفارة السعودية بالقاهرة.

وبحث خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ، لتطوير قطاع الصناعة، إلى جانب استعراض فرص التعاون بين المملكة ومصر، والفرص الاستثمارية النوعية التي توفرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وبحث التكامل الصناعي بين البلدين ، وزيادة فرص رفع التبادل التجاري، وتحفيز نفاذ الصادرات الصناعية.

أشارت السفارة السعودية إلى بلوغ حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى جمهورية مصر العربية خلال عام 2022 أكثر من 11 مليار ريال فيما يصل حجم الواردات إلى 10 مليارات ريال.

ويأتي اللقاء ضمن جهود المملكة وسعيها إلى تعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين، وفتح الفرص للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بالقطاعين الاستراتيجيين.

يذكر أن زيارة وزير التجارة والصناعة المصري تشمل لقاء عدد من المسؤولين الحكوميين، بالإضافة لعقد اجتماعات مع المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيارات ميدانية لعدد من الشركات والمصانع.