وزير الصناعة الجديد ممازحا أعضاء البرلمان: أرجو التعامل معي بهدوء

وجه النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما جاء اسمه ضمن التعديل الوزاري الذي وافق عليه المجلس اليوم السبت ، بتولي حقيبة التجارة والصناعة خلفا لنيفين جامع.

وقال خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب اليوم السبت : أتوجه بالشكر للرئيس السيسي الذي منحني هذه الثقة الغالية، والتي أتمنى أن أكون على قدرها.

كما توجه بالتحية لأعضاء مجلس النواب، قائلا: كل شكر وتقدير لهذا المجلس الذي اعتز بعضويته.

وقال ممازحا النواب: أرجو من الأعضاء أن يكون التعامل معي بهدوء، لاسيما وأنني انتقلت من موضع النائب لموضع المسئول الذي سيحاسب.

وتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، بالتهنئة لكل الوزراء الجدد، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.

يشار إلي أن التعديل الوزاري الجديد جاء كالتالي:

الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

هانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والرى

الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لوزارة الصحة والسكان

محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالى، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى

سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج

أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذى لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، وزيرا للسياحة والآثار

أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة

الفريق محمد عباس حلمى هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدنى

حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة

نيفين يوسف محمد الكيلانى، عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة

اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية

محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام

محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرا للإنتاج الحربى