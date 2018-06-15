وزير الصناعة الجديد: أولوياتي فتح مزيد من الأسواق التصديرية

عمرو نصار: المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة عمل متكاملة أولوياتي زيادة الصادرات وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر محمد ريحان أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة عمل متكاملة بأهداف وتوقيتات محددة ترتكز على استكمال تنفيذ استراتيجية التنم





عمرو نصار: المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة عمل متكاملة

أولوياتي زيادة الصادرات وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر





محمد ريحان



أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة عمل متكاملة بأهداف وتوقيتات محددة ترتكز على استكمال تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر 2020.

وأشاد فى هذا الإطار بالدور الكبير الذى لعبه فريق العمل بالوزارة بقيادة الوزير السابق المهندس طارق قابيل فى وضع استراتيجية طموحة وتحقيق نتائج ايجابية سيتم البناء عليها مستقبلاً .



وأشار إلى أنه سيتم التحرك على ارض الواقع للتعرف على كافة التحديات التى تواجه قطاعى التجارة والصناعة وإيجاد حلول جذرية لها.

وأكد حرصه على استكمال كافة المشروعات التى تنفذها الوزارة وعلى رأسها مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى ومدينة الاثاث بدمياط فضلاً عن استكمال مشروع انشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص.



وقال نصار إن تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة هو هدف قومى تسعى الوزارة لتحقيقه خلال المرحلة المقبلة

وأشار إلى أن على رأس أولوياته للمرحلة المقبلة الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية بهدف زيادة معدلات الانتاجية والتصدير للاسواق الخارجية.



وفى هذا الصدد أشار الوزير إلى أن التصدير يمثل محورأ اساسياً ضمن اولويات الوزارة للمرحلة المقبلة حيث سيتم إعداد خطة ورؤية شاملة لفتح المزيد من الاسواق التصديرية امام المنتجات المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الميزات التنافسية والقادرة على المنافسة سواء فى السوق المحلى أو الخارجى.



ولفت وزير التجارة والصناعة الى ان برنامج عمل الوزارة سيركز أيضاً على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذى يمثل الشريحة الأكبر ضمن هيكل الاقتصاد القومى فضلاً عن كونه القطاع الاكثر اتاحة لفرص العمل امام الشباب

وأوضح أن هذا القطاع يحظى باهتمام الرئيس وتوليه الحكومة أهمية كبيرة.



ونوه نصار إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للقطاع الصناعى ستأتى أيضاً ضمن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل تمتع مصر بالعديد من الميزات التفضيلية ومنها منظومة الاتفاقات التجارية مع كبريات التكتلات الاقتصادية الدولية وهو ما يجعل من مصر احد اهم مقاصد الاستثمار اقليمياً ودولياً.



ومن المقرر أن يعقد وزير التجارة والصناعة الجديد العديد من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة مع مختلف ممثلى التجمعات الصناعية ورجال الأعمال والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية للتعرف عن قرب على اهم المشكلات التى تواجههم واقتراح الحلول المناسبة لمواجهتها والتغلب على التحديات التى تعيق حركة الانتاج وانسياب الصادرات.

