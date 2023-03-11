وزير الصناعة: الإعلان عن أكبر برنامج لدعم الصادرات في تاريخ الحكومة الأسبوع المقبل

كشف المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة عن إعلان الحكومة أكبر برنامج لدعم الصادرات في تاريخها، خلال الأسبوع المقبل وذلك لجذب المستثمر بحزم تحفيزية وتسهيلات ليصبح عنده ثقة في الحكومة ومن ثم يساهم في تنمية القطاع.

جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التي عقدتها الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، بعنوان (مستقبل الصناعة في ظل الجمهورية الجديدة).

وقال وزير الصناعة إن مصر مرت بأزمات صناعية كثيرة مرورًا بسلاسل الإمداد، والحرب الروسية الأوكرانية أثرت على العالم أجمع وبالطبع منها مصر كونها جزء من العالم.

وزير الصناعة: 56 ٪؜ من واردات مصر مستلزمات إنتاج تقدر بحوالي 55 مليار

وأشار الوزير إلى أنه منذ توليه المسؤولية اكتشف أن 56 ٪؜ من واردات مصر عبارة عن مستلزمات إنتاج تقدر بحوالي 55 مليار، ما يعني أن كل مدخلات الإنتاج قادمة من الخارج.

وتابع: “نعمل حاليًا على أكثر من محور لترسيخ قواعد قطاع صناعي قوي يعتمد على تعميق الصناعة وعمل صناعات مستهدفة تتحمل الصدمات العالمية”.

وأكد أن أسعار الطاقة ما تزال أرخص من دول كثيرة ولا تزال العمالة المصرية أفضل من دول كثيرة أيضًا، مشيرًا إلى أن الـ7 أشهر الأخيرة دخلت شركات تركية كثيرة للسوق المصري للعمل بالصناعات الهندسية.

الندوة التي عقدتها الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، بعنوان (مستقبل الصناعة في ظل الجمهورية الجديدة) ، حضرها المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب ، أمين التنظيم المركزي ، اللواء يحيى العيسوي الأمين العام المساعد وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب ، سمير صبري أمين الصناعة بالحزب، النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.

كما حضر النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ، حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات.

وحضر محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أحمد اسماعيل رئيس مجلس إدارة البنك العربي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ و قيادات الحزب وأمناء الصناعة بالمحافظات.

أشرف رشاد: قطاع الصناعة يمثل الحل الوحيد للخروج من أي أزمة حالية

من جانبه أكد المهندس أشرف رشاد أن قطاع الصناعة يمثل الحل الوحيد للخروج من أي أزمة حالية او أي تحدي نخوضه.

وأعرب عن تقديره لأطروحات وعرض الوزير التي كانت أكثر من رائعة وأضافت لدى الحضور المزيد من الثقة في أن المرحلة القادمة ستشهد تطور ودعم للصناعة..

وبدوره قال د. سمير صبري، إن قطاع الصناعة هو المحفز الرئيسي لكل اقتصادات العالم والصانع مختلف عن أي مستثمر آخر.

وأوضح أن لقاء اليوم هو اول لقاء لأمانة الصناعة والتجارة بعد اعادة تشكيلها وذلك بهدف الاستماع لخطط السيد الوزير واستراتيجية الدولة للنهوض بالصناعة..

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاشات المتبادلة بين النواب حول حزم الحوافز للمستثمرين والعوائق التي تواجه القطاع.