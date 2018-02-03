وزير الصناعة: افتتحنا 2300 مصنع في عامين

مدحت إسماعيل:قال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة وضعت 3 محاور أساسية لتأسيس أرضية صلبة لجذب الاستثمار الي مصر، لافتا إلى أنه تم افتتاح أكثر 2300 مصنع خلال عامين، إضافة إلى أنه تم تأسيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفتح فرص عمل للشباب.وأضاف خلال كلمته في ملتقى الاستثمار الثالث في

مدحت إسماعيل:

قال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة وضعت 3 محاور أساسية لتأسيس أرضية صلبة لجذب الاستثمار الي مصر، لافتا إلى أنه تم افتتاح أكثر 2300 مصنع خلال عامين، إضافة إلى أنه تم تأسيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفتح فرص عمل للشباب.

وأضاف خلال كلمته في ملتقى الاستثمار الثالث في مصر، أنه تم تطوير منظومة الصادرات وعليه تم إنشاء هيئة تنمية الصادرات، لافتا إلى أن الصادرات ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 35‎% انخفاص للواردات بنسبة 20‎ %

وانطلقت مساء اليوم السبت فعاليات الدورة الثالثة لملتقى مصر للاستثمار الذي يستمر يومين تحت عنوان “الاستثمار في مصر: استثمار في المستقبل” بحضور أكثر من 1000 رجل أعمال ومستثمر من أكثر من 51 دولة