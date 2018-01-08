وزير الصناعة: افتتاح 13 مجمعا صناعيا للمشروعات الصغيرة

أحمد صبرى قال طارق قابيل وزير الصناعة إن هناك 13 مجمعا صناعيا سيتم افتتاحها خلال شهر بعد الانتهاء من الرسومات الهندسية والتسليم للمستثمرين، حيث إن تلك المجمعات ستكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "هنا العاصمة"…

أحمد صبرى

قال طارق قابيل وزير الصناعة إن هناك 13 مجمعا صناعيا سيتم افتتاحها خلال شهر بعد الانتهاء من الرسومات الهندسية والتسليم للمستثمرين، حيث إن تلك المجمعات ستكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج “هنا العاصمة” على قناة cbc أن تلك المجمعات ستشمل مشروعات هندسية والغزل والنسيج، مؤكدا أن هناك 2 مليون متر أراض صناعية تم تسليمها بالصعيد لإقامة مشروعات صناعية.

وعن المصانع المتوقفة أكد أن هناك 66 مصنعا متعثرا تم استئناف إنتاجها بعد مساعدتها، وتبقى 72 مصنعا يتم الآن دراسة أولوياتهم لمساعدتهم من خلال صندوق إدارة المخاطر، والذي يبلغ رأس ماله 150 مليون جنيه.