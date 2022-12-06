وزير الصناعة: ارتفاع الصادرات المصرية 13% عن العام الماضي

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة ارتفاع نسبة الصادرات المصرية بواقع 13% عن العام الماضي، وأن هناك عددًا من الإجراءات تم اتخاذها لزيادة الصادرات المصرية في جميع الأسواق.

وأشار المهندس أحمد سمير خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء حول سبل دعم الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي إلى أن الرخصة الذهبية سيتم التعامل بها في ضوء عددا من الإجراءات، أبرزها وجود سجل تجاري وإقرار يتضمن جميع البييانات الخاصة بالمشروع وسند حيازة الأرض.

وقال وزير التجارة والصناعة خلال الجلسة العامة: لاستكمال إجراءات الرخصة الذهبية يجب سداد الرسوم القانونية، وسيتم تسليم الرخصة أون لاين خلال يوم أو اثنين.