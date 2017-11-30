وزير الصناعة: إعداد 110 مواصفات قياسية جديدة

قابيل: 262 شهادة دولية تم تسجيلها لنظم الجودة.. و1270 عينة قياس ومعايرة صناعية تم فحصها المجلس الوطني للاعتماد يشارك في أعمال تقييم إحدي جهات منح شهادة الإدارة بلبنان المعهد القومي للجودة يعقد اجتماعات مكثفة لإعداد الجوائز القومية الالتزام بتطبيق المواصفات ومعايير الجودة عنصر رئيسى لزيادة تنا

قابيل: 262 شهادة دولية تم تسجيلها لنظم الجودة.. و1270 عينة قياس ومعايرة صناعية تم فحصها

المجلس الوطني للاعتماد يشارك في أعمال تقييم إحدي جهات منح شهادة الإدارة بلبنان

المعهد القومي للجودة يعقد اجتماعات مكثفة لإعداد الجوائز القومية

الالتزام بتطبيق المواصفات ومعايير الجودة عنصر رئيسى لزيادة تنافسية المنتجات المصرية محليا وخارجيا

المال-خاص

في إطار المتابعة الشهرية لمراحل تنفيذ خطة الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية التي تنتهجها وزارة التجارة والصناعة لتحسين جودة وسمعة ومكانة المنتجات، تلقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة 3 تقارير حول مؤشرات أداء هيئة المواصفات والجودة، والمجلس الوطنى للاعتماد والمعهد القومي للجودة خلال شهر أكتوبر الماضي.

واكد الوزير أن تطوير منظومة الجودة المصرية من أولويات استراتيجية الوزارة خلال المرحلة الحالية، مؤكدا أن الالتزام بتطبيق المواصفات والمعايير المتعلقة بالجودة عنصر رئيسى لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات في السوقين المحلى والخارجى.

ومن جانبه أكد المهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن الهيئة أجرت تفتيشا دوريا على علامة الجودة لـ 51 شركة، بجانب مطابقة المعايير لـ 20 شركة تقدمت للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تسجيل 262 شهادة دولية لنظم إدارة الجودة، كما تم إجراء 21 زيارة لشركات حاصلة على علامة الجودة، وإعداد 110 مشروعات مواصفة جاهزة للاعتماد.

وفي إطار مجالات الفحص والاختبارات والمعايرات الصناعية، أشار “عفيفي” إلى قيام الهيئة بفحص 1270 عينة قياس ومعايرة صناعية، بواقع 109 فحوصات لعينات معامل هندسية و140 فحصا لعينات معامل كيماوية، و134 فحصا لعينات معامل غذائية، وإجراء 47 اختبارا وفحصا لعينات معامل غزل ونسيج.

وأشار المهندس هانى الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك) إلى أن المجلس كثف نشاطاته خلال شهر أكتوبر بإجراء مراجعة لأنظمة الجودة وعمل زيارات تقييم وتشكيل لجان استشارية فنية لمنح او تمديد او تعليق او سحب الاعتماد لمعامل الاختبار والمعايرة وجهات التفتيش.

ولفت إلى أن المجلس شارك في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للاعتماد IAF ، ILAC التي عقدت بمدينة فانكوفر بكندا، كما شارك في اعمال التقييم لإحدي جهات منح شهادة نظم الادارة بدولة لبنان واحتفالية مركز نانو للقياسات والمعايرة بالسودان واجتماعات المنتدي الدولي لاعتماد جهات منح شهادات الحلال.

واكد الدسوقي انه تم تنفيذ 26 زيارة تقييم ميدانية لجهات تقييم المطابقة وعدد 3 دورات تدريبية في مجالات متطلبات المواصفة الدولية 17025 و Internal Audit من خلال المواصفة Uncertainty Quality Control وتم تنفيذ 9 عمليات مراجعة وثائق علي معامل المجلس المختلفة وتشكيل 7 لجان فنية استشارية للاعتماد وتم منح الاعتماد وتجديد وتمديد مجال الاعتماد لعدد 8 لجان فنية استشارية.

وحول أهم الأنشطة التي نفذها المعهد القومى للجودة خلال أكتوبر الماضى أوضح الدكتور محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد أنه قام بمراجعة وتقييم إصدار الشهادات الخاصة بصلاحية الشركات العاملة في تقديم خدمات التدريب والتأهيل والمتابعة لـ 3 جهات تأهيل وإصدار شهادتين بما يسهم فى تحسين التطبيقات الخاصة بنظم الجودة داخل القطاع الصناعى والخدمى وكذا نشر ثقافة الجودة بالمجتمع.

وفى مجال التدريب أوضح عتمان انه تم عقد 4 دورات لـ 44 فردا، كما تم عمل 3 زيارات ميدانية للعمل المشترك في مجال التأهيل لمتطلبات المواصفات الدولية والعالمية لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد وفقاً للمواصفة الدولية ISO17025 .

وفي مجال الدراسات الفنية الخاصة برعاية الوزارة للمؤتمرات اشار الي انه تم إعداد 15 دراسة فنية في مجال اللجان الفنية المنعقدة وكذلك عقد اجتماعات بشأن إعداد الجوائز القومية للجودة وتشكيل لجنة إقرار صلاحية التأهيل والتدريب وفي مجال المؤتمرات والندوات فقد تم عقد صالون الجودة والمشاركة في فعاليات الملتقى العربي لتطبيقات علوم وتقنيات النانو ورعاية المؤتمر الدولي للجودة وكل المؤسسات 2030 ومؤتمر الاتجاهات الحديثة للتدريب والتعليم.