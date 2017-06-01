وزير الصناعة: أثر رفع أسعار الفائدة مؤقت

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن قرار المركزى برفع أسعار الفائدة بنحو 2%، لن يؤثر على القطاع الصناعي على المدى الطويل، وتأثيره الحالى مؤقت.

وأشار إلي أن الدولة تنفذ استراتيجيات قصيرة وطويلة المدى، لافتا إلي رفع أسعار الفائدة إجراء قصير المدي، ويجب تحمله.

وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية الروسية، كشف أن هناك تواصل مستمر مع الجانب الروسي لحل النقاط الخلافية، والوصول إلى صيغة نهائية للمشروع.

وأضاف أنه لا يوجد مشاكل تعطل المشروع، وسيتم قريبا التوقيع عليه بالأحرف الأولى.

وفيما يخص المجمعات الصناعية، قال إن الوزارة تعمل علي تغيير مفهوم المجمعات الصناعية، والتى كانت تتسم بالعشوائية، وتسعي إلي خلق مجمعات نموذجية متطورة.