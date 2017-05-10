وزير الصحة: 40 مليون جنيه لمستشفى التأمين الصحي الجديد بالفيوم

أحمد صبري:افتتح الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أعمال التطوير بمستشفي التأمين الصحي بتكلفة 40 مليون جنيه، وذلك تمهيدا لافتتاحها الكامل من قبل الرئيس الشهر الحالى، مؤكدا أنه زيارته اليوم لمحافظة الفيوم ستشمل وضع حجر أساس لمستشفي الفيوم العام الجديد، وإدخال خدمات جديدة بمستشفي طامي

أحمد صبري:

افتتح الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أعمال التطوير بمستشفي التأمين الصحي بتكلفة 40 مليون جنيه، وذلك تمهيدا لافتتاحها الكامل من قبل الرئيس الشهر الحالى، مؤكدا أنه زيارته اليوم لمحافظة الفيوم ستشمل وضع حجر أساس لمستشفي الفيوم العام الجديد، وإدخال خدمات جديدة بمستشفي طامية المركزي، وهي قسطرة القلب وجراحة القلب.

وأوضح الوزير خلال لقاء صحفي مع محافظ الفيوم الدكتور جمال سامى لانتهاء وزارة الصحة، من وضع الخريطة الصحية بمصر أخيرا، والتى يمكن من خلالها معرفة إمكانيات كل محافظة وعدد الأسرة ونوعية الخدمات والمستشفيات المتوفرة بها.

وأضاف أن الخريطة الصحية كشفت أن هناك أماكن كثيرة تعاني من عدم توفر الخدمة الطبية منها، علي سبيل المثال محافظة كفر الشيخ التى تضم ٨ ملايين مواطن بدون جهاز قسطرة قلب واحدة، مشيرا إلى افتتاح مستشفيين خلال الفترة القادمة بكفر الشيخ، إضافة إلى عدم وجود خدمات صحية في شلاتين، فى حين الأقصر بها مستشفي واحدة.