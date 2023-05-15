وزير الصحة: 36 مليار جنيه لتدشين 190 مشروع بالقطاع العام المالي الجاري

اكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة أن القطاع الصحى يحظى باهتمام كبير لدى الجميع وجارى العمل فى 190 مشروع بتكلفة 36.6 مليار جنيه فى عام 22/23 ، على الرغم من الظروف الاقتصادية، ولكن هذه الظروف تنعكس على آليات العمل ومواعيد التنفيذ .

واشار إلي أن هناك حراكا على الأرض فى هذا الملف على وجه التحديد، وعلى مدار السنوات من 2014 إلى عام 2023 قفزت الموازنة من 34 مليار إلى 139 مليار جنيه، وهذا يعكس مدى اهتمام الدولة بملف القطاع الصحى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024

و قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ، إن علاج الإدمان من الملفات الهامة والحيوية، خاصة وأن الصحة النفسية من الأركان الهامة للصحة العامة، إضافة للصحة الجسدية والمجتمعية، ومن هنا يحظى ملف الإدمان باهتمام كبير من قبل الوزارة.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلي أن مستشفى العباسية من أكبر و أعرق مستشفيات الصحة النفسية على مستوى الشرق الأوسط، ونتمنى أن تكون الخدمات المقدمة على قدر تاريخ هذه المستشفى، وهناك فرق بين الاخصائي النفسي الطبيب وخريج الكليات الأخرى، والنقص فى الكفاءات فى العالم كله بما فيها مصر، وطلبنا زيادة الأعداد للقبول فى هذا التخصص الحيوى، وسيكون هناك غرفة بها اخصائي مؤهل لعمل فحص للحالات ومن ثم إرسالها للمستشفيات الموجودة على مستوى المحافظات وعددهم 21 مستشفى”.