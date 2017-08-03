وزير الصحة : 3.3 مليار جنيه تكلفة علاج فيروس سى

أحمد صبرىكشف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن الدولة تكلفت 3.3 مليار جنيه لعلاج مرضى فيروس سي، فى المراكز التابعة لها بـ27 محافظة على مستوى الجمهورية منذ نهاية 2014 حتى أغسطس الحالى.وأشار، فى تصريحات للصحفيين، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن تلك التكلفة تشمل توفير علاجات من أدوية

أحمد صبرى

كشف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن الدولة تكلفت 3.3 مليار جنيه لعلاج مرضى فيروس سي، فى المراكز التابعة لها بـ27 محافظة على مستوى الجمهورية منذ نهاية 2014 حتى أغسطس الحالى.





وأشار، فى تصريحات للصحفيين، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن تلك التكلفة تشمل توفير علاجات من أدوية السوفالدي والدكلانزا والأوليسيو، كما تضمنت تحاليل الفيروس البى سى آر والأجسام المضادة.

وأكد أن الوزارة خفّضت سعر العقّار بالصيدليات بنسبة أكبر من جميع دول العالم، إضافة إلى تصنيع العقار محليًّا بالمصانع الأهلية.