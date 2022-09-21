الصحة : قبول ترشح مصر لريادة «أصدقاء الأمم المتحدة» للقضاء على الاتهاب الكبدي

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عبر تقنية «الفيديوكونفرانس»، في فعاليات اطلاق مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على التهاب الكبدي الوبائي «فيروس سي»، بحضور جون وورد رئيس التحالف العالمي للقضاء على الالتهاب الكبدي.

وتُقام هذه الفعاليات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 77 بمدينة نيويورك، بدولة أمريكا، خلال الفترة من 13 حتى 26 سبتمبر الجارى.

يأتي ذلك في إطار موافقة مصر على الترشح لريادة المجموعة، للعمل وسط جهود دولية بهدف التسريع من وتيرة القضاء على الاتهاب الكبدي «فيروس سي» بحلول عام 2030، وذلك تماشياً مع تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهداف منظمة الصحة العالمية.

واستعرض وزير الصحة والسكان،في كلمته الافتتاحية، الانجازات والآليات التي اتبعتها الدولة المصرية في قضاءها على المرض المزمن فيروس سي، من خلال مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، مؤكدًا أن هذا الملف شهد اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية ووضعه كأولوية لرؤية مصر الصحية، حيث حرصت على تسخير كافة الإمكانيات والموارد والدعم اللوجيستي للوصول لهذا الإنجاز العالمي.

وزير الصحة يستعرض إنجازات مصر بملف التصنيع الدوائي لكافة العقاقير المضادة للفيروسات

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن الوزير استعرض انجازات مصر بملف التصنيع الدوائي لكافة العقاقير المضادة للفيروسات، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك إمكانيات بشرية ضخمة وبنية تحتية مميزة، بما أمكنها من الاكتشاف المبكر وعلاج ملايين المرضى بوقتٍ قياسٍ.

وأكد على تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات والموارد لإطلاق هذه المجموعة الدولية، تحت مظلة الأمم المتحددة، بالإضافة إلى استعداد الدولة المصرية لتقلد منصب رئاسة المجموعة للعام الأول، نظرًا لما تمتلكه مصر من خبرات في هذا الملف، مشيرًا أن الدولة المصرية لا تدخرًا جهدًا في مشاركة خبراتها وخططها الناجحة في ملف القضاء على فيروس سي، ومساعدة الدول التي تشهد ارتفاعاً في أعداد المرضى.

ومن جانبه أعرب رئيس التحالف العالمي للقضاء على الإلتهاب الكبدي، عن سعادته لترؤس مصر فعاليات القضاء على التهاب الكبدي الوبائي «فيروس سي» الدولية، نظرًا لخبرة مصر الكبيرة في هذا الملف، مؤكدًا أن هذا الانضمام سيكون له أثرًا كبيرًا في تخفيف حدة المرض وأعداد المصابين حول العالم.

و قامت السيدة هبة مصطفى نائب رئيس البعثة المصرية الدائمة بنيويورك على هامش فعاليات التحالف، بتقديم دعمًا مصريًا يتمثل في شحنة أدوية لعلاج فيروس سي» لجمهورية غانا، تضامنًا من جمهورية مصر العربية ودعمها للدول الأفريقية التي تعاني من هذا المرض.