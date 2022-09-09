وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من التجهيزات الطبية لمركز الحروق في القناطر الخيرية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، بوكلاء الوزارة في محافظات القليوبية، والدقهلية، والغربية، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، ضمن الاجتماعات التي يعقدها الوزير دوريًّا بوكلاء الوزارة في جميع محافظات الجمهورية.

وأكد عبد الغفار أنه اطلع أيضًا على نسب التنفيذ الخاصة بالإنشاءات الجديدة والتطوير ورفع الكفاءة للمنشآت الطبية المُدرَجة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»،

حيث تضم محافظة القليوبية 97 وحدة، في المرحلة الأولى بين التطوير والإنشاء الجديد، وتضم محافظة الدقهلية 25 وحدة و88 ونقطة ومركز إسعاف، فيما تضم محافظة الغربية 136 وحدة، و63 نقطة ومركز إسعاف.

نسب الإنجاز تتراوح بين 60 إلى 97% للمنشآت الطبية

وأشار إلى أنه حرص على متابعة الموقف التنفيذي للمنشآت الطبية المدرجة في خطة التطوير بالمحافظات الثلاث، حيث تتراوح نسب الإنجاز ما بين 60% إلى 97%،

موجهًا بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال، خاصةً مركز الحروق بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وتجهيزه بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية الحديثة،

متابعًا أنه اطلع على نسب الاشغال بالمستشفيات، واطمأن على توافر القوى البشرية على مدار الـ24 ساعة بكل التخصصات الطبية، موجهًا بزيادة أعداد الفِرق الطبية للمنشآت الصحية التي قد تعاني نقصًا في عدد العمالة.

ولفت إلى أنه راجع أعداد الأسرة الداخلية، وأسرَّة الرعاية المركزة، وماكينات الغسيل الكلوي، وحضانات الأطفال، وتأكد من توافر مخزون إستراتيجي من أكياس الدم بجميع الفصائل والبلازما والأدوات والمستلزمات الطبية،

موجهًا بضرورة إجراء الصيانات الدورية لشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وبتكثيف حملات الرقابة وغلق المراكز والمستشفيات غير المرخصة، وغير المستوفية للاشتراطات الصحية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح عبد الغفار أنه تابع مؤشرات الأداء نصف السنوية للمستفيدين من المبادرات الرئاسية بهذه المحافظات، وأعداد المطعّمين باللقاحات المضادّة لفيروس كورونا،

بالإضافة إلى اطلاعه على تقارير القوافل العلاجية والعيادات المتنقلة لتلقي اللقاحات، كما اطلع على جداول الدورات التدريبية للفِرق الطبية، ووجَّه بتكثيف تلك الجداول لتحسين مستوى الخدمة الطبية ورفع كفاءة أطقم الأطباء والتمريض.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية،

والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي،

والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية.