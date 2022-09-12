وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمستشفى الفيوم العام الجديد

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مشروع إنشاء مستشفى الفيوم العام الجديدة، بمنطقة “دمو”، وذلك للوقوف على معدلات ونسب الإنجاز الخاصة بالمشروع.

وزير الصحة خلال الجولة

يأتي ذلك في إطار جولة الوزير التفقدية ، لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة الفيوم، ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التفقدية للمنشآت الصحية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك للوقوف على سير العمل ومتابعة معدلات الإنجاز في المنشآت المدرجة ضمن أعمال الإنشاء والتطوير، فضلاً عن التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وزير الصحة يتابع معدلات ونسب التنفيذ المشروع

واستمع الوزير إلى شرح مفصل حول الوصف الوظيفي للمستشفى، والتي من المقرر أن يقدم خدماته لمليون و200 ألف منتفع من أهالي محافظة الفيوم، فضلاً عن متابعته معدلات ونسب التنفيذ للمشروع حيث وجه بإصدار تقارير دورية للعرض عليه لمتابعة معدلات التنفيذ، مؤكداً أن المستشفى يعد صرحاً طبيًا متكاملاً، يضمن الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن إنشاء المستشفى على مساحة 42 ألف متر مربع، ويتكون من أربعة طوابق، ومن المقرر أن تبلغ طاقته الاستيعابية 287 سريرا ( 137 سرير إقامة، 60 سرير رعاية مركزة، 11 سرير علاج كيميائي، 31 حضانة أطفال، 19 سرير رعاية حروق، 9 أسرة إقامة حروق، 20 سرير غسيل كلوي)، فضلاً عن (6 غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة، غرف عمليات المناظير، غرفة عمليات خاصة بالحروق، وغرف للولادات الطبيعية والقيصرية).

ولفت “عبدالغفار” إلى أن البرنامج الوظيفي للمستشفى يضم أقسام (الغسيل الكلوي، الولادة الطبيعية والقيصرية، المناظير، الحضانات، المعامل وبنك الدم، مركز تجميع البلازما، العلاج الكيميائي، القسطرة القلبية، الرعاية المركزة كبار وأطفال، العمليات، الحروق، العلاج الطبيعي، الأشعة، مدرسة التمريض)، فضلاً عن 25 عيادة خارجية بمختلف التخصصات الطبية، موضحاً أنه من المقرر تخصيص مهبط للطائرات الهليوكوبتر بالمستشفى للحالات المرضية التي تستدعي النقل الجوي السريع إلى المستشفى.

وأضاف “عبدالغفار” أن تنفيذ المستشفى ، يتم وفقاً لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لافتًا إلى توجيه الوزير بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل الوزارة بمحافظة الفيوم.