وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى نجع حمادي العام

وجه خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى نجع حمادي العام، بمحافظة قنا على مساحة 3800 متر مربع.

جاء ذلك خلال تفقده المستشفى ضمن جولته الميدانية اليوم الإثنين، لمحافظتي قنا والأقصر، لتفقد عدد من المنشآت الصحية ومتابعة منظومة العمل على أرض الواقع يرافقه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى اطلاع الوزير على الموقف التنفيذي للأعمال، حيث تم الانتهاء من 80٪؜ من الأعمال بمبنى المستشفى والتي تتضمن إحلاله وتجديده.

وتابع “عبدالغفار” أن المستشفى تبلغ طاقتها الاستيعابية 173 سريرا (استقبال وطوارئ، عزل، داخلي، افاقات وتحضير، رعاية مركزة)، و5 غرف عمليات، و30 حضانة للأطفال المبتسرين، مؤكداً أن المستشفى تعد إضافة كبيرة للمنظومة الصحية لخدمة أهالي محافظة قنا.

واستكمل الوزير جولته بالمرور على وحدة طب أسرة فاو بحري والتي من المقرر أن تعمل ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي تم الانتهاء من 90 ٪؜ من الأعمال الإنشائية الخاصة بها، حيث وجه الوزير بسرعة تشغيلها بنهاية شهر يوليو الجاري.

وتابع عبدالغفار أن الوزير تفقد أعمال حملة ١٠٠ يوم صحة بقرية الحمدية التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، للإطمئنان على معدل ترددات المرضى وتلقيهم الخدمات اللازمة من الكشف والتشخيص والعلاج.

وحرص الوزير على التحدث للمواطنين المترددين على الحملة للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً على تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتكثيف الخدمات الصحية لأهالي محافظات صعيد مصر.

وزير الصحة يتفقد نقطة إسعاف دشنا

وأضاف “عبدالغفار” أن الوزير تفقد نقطة اسعاف دشنا بالمحافظة، والتي تم إنشاؤها حديثاً بتمركز سيارتين إسعاف، لافتاً إلى أن مركز دشنا يضم 5 نقاط إسعاف (3 إنشاء جديد، 2 تطوير) بطاقة 7 سيارات إسعاف مجهزين بأحدث التجهيزات، فضلاً عن ربطهم بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تتضمن تحديد موقع المتصل آلياً فور تلقي البلاغ وتوجيه أقرب سيارة إسعاف من موقعه الجغرافي لنقله لأقرب مستشفى في فترة زمنية وجيزة، وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة في مختلف القطاعات.

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير حرص على الأطمئنان على سير العمل ونسب ترددات المواطنين لتلقي خدمات الحملة المختلفة، فضلاً عن الاطمئنان على توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية اللازمة، مشيداً بمؤشرات الاداء ضمن منظومة العمل بالحملة في المحافظة.

ولفت إلى فحص 44 ألف و583 سيدة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في الزيارات الأولى والعارضة والمتكررة، بينما تم تحويل 53 سيدة منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم لهم.

وتابع أنه تم فحص 2641 طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، وفحص 168 طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة

كما تم فحص 812 مواطناً ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي، وتحويل 6 مواطنين للمستشفى لتلقي العلاج، وفحص 20 ألف و249 مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وتحويل 228 مواطن من المفحوصين للمستشفيات لتلقي العلاج.

وأضاف “عبدالغفار” أنه تم تقديم الخدمات لـ 993 منتفع ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، فضلاً عن تقديم 4 آلاف و86 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، بينما تم فحص 1932 مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للرعاية الصحية لكبار السن.

وتابع أن عدد المنتفعات من خدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 45 ألفا، و914 منتفعه، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 30 ألفا، 614 زيارات.