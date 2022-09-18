وزير الصحة يوجه بسرعة إمداد مستشفى حميات أسيوط العام بجهاز أشعة مقطعية جديد

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، مستشفى (أسيوط العام وحميات أسيوط) ضمن سلسلة من الجولات الميدانية للمنشآت الطبية بجميع محافظات الجمهورية.

تأتي هذه الجولات في إطار متابعة سير العمل بالمنشآت الطبية، والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، إلى جانب متابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الصحية الجاري تنفيذها، والوقوف على أي تحديات قد تواجه العمل.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد الخدمات الطبية المقدمة داخل مستشفى أسيوط العام بوحدات وأقسام (العيادات الخارجية، الكلى الصناعي، الحضانات، القسطرة التشخيصية والعلاجية، الرعايات المركزة، العمليات، الداخلي، الاستقبال والطوارئ، العمليات، الكيماوي).

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد قسم الأشعة ووجه بسرعة توريد جهاز أشعة مقطعية جديد، مشيرًا إلى أن المستشفى يعمل بطاقة 214 سريرًا، و23 ماكينة غسيل كلوي، و19 حضانة أطفال، وجناح عمليات يضم 4 غرف)، مشيرًا إلى أهمية المستشفى الذي يقع في منطقة حيوية بقلب محافظة أسيوط، ويخدم سكان المحافظة من جميع المراكز والمدن.

وزير الصحة يتفقد غرف إقامة المرضى

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد غرف إقامة المرضى، واطلع على الملفات والتقارير الطبية لعدد منهم للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم، وتطورات حالتهم الصحية منذ دخولهم المستشفى، كما اطلع الوزير على منظومة تعاقدات المستشفى مع أساتذة الجامعات والاستشاريين بالتعاون مع جامعة أسيوط، وفقًا للبروتوكولات المبرمة في هذا الشأن، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأضاف أن الوزير تفقد مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد بأسيوط، موجهًا بعودة عمل المستشفى بكامل طاقته وفقًا للبرنامج الوظيفي، وعدم اقتصاره على استقبال مرضى فيروس كورونا فقط، خاصة مع الانخفاض الكبير في أعداد الإصابات.

وأوضح «عبدالغفار» أن المستشفى يقدم الخدمات الطبية في (أمراض الحميات، المناظير، أمراض الجهاز الهضمي، الغسيل الكلوي، العزل، المشورة والمتابعة لمرضى فيروس نقص المناعة البشري) بطاقة 129 سريرًا بينهم (15 سرير عناية).

وقال «عبدالغفار» إن الوزير اطلع على معدلات تردد الحالات المرضية على المستشفى في الفترة من يناير 2020 وحتى يوليو 2022، حيث استقبل المستشفى خلال تلك الفترة 57 ألف حالة حالة مرضية، كما اطلع الوزير على المخطط المقترح لتطوير وحدة الغسيل الكلوي، وإنشاء وحدة حديثة لمعالجة المياه، ووحدة أشعة مقطعية يعلوها مبنى إداري جديد، بالإضافة إلى إنشاء شبكة حريق كاملة تشمل أجهزة الإنذار والإطفاء الذاتي.