وزير الصحة يوجه بتوقيع بروتوكولات بين معهد القلب ومستشفيات «San Donato» الإيطالية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، المعهد القومي للقلب التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات المقدمة للمرضى.

وزير الصحة خلال الجولة

تأتي الزيارة ضمن جولة الوزير الميدانية لعدد من المشنآت الطبية، بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك للوقوف على جودة الخدمات الصحية وتذليل أي عقبات قد تعوق انتظام سير العمل بالمنظومة الصحية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أطلع على مجسم لمشروع تطوير المعهد، مشيرًا إلى أن المعهد يعمل بقوة 408 أسرة، تضم أسرة (الداخلي، عناية مركزة ومتوسطة، رعاية أطفال)، مضيفا أن الوزير تفقد أقسام (الرعاية المركزة، رعاية الأطفال، المسح الذري)، واطمئن على الحالة الصحية للمرضى بالغرف الداخلية والمترددين على العيادات الخارجية، وتأكد من مدى رضائهم عن الخدمات التي يقدمها المعهد .

وزير الصحة يتفقد قسم الأشعة الذي جرى مؤخرا رفع كفاءته

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد قسم الأشعة، والذي جرى مؤخرا رفع كفاءته وإمداده بجهاز أشعة مقطعية، يُعد من أحدث أنواع الأجهزة في تشخيص الأمراض القلبية.

وتابع أن الوزير أشاد بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بوحدة حضانات جراحات القلب المفتوح للأطفال المبتسرين، بطاقة 6 حضانات، لافتًا إلى أنها تُعد أول وحدة متخصصة في جراحات القلب المفتوح للمبتسرين على مستوى مستشفيات وزارة الصحة، واطمأن الوزير على الحالة الصحية للأطفال بعد إجراء العمليات الجراحية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد قسم القسطرة بالمعهد، واطمئن على الحالة الصحية للمرضى بغرف الإقامة الداخلية بالقسم، ووحدة جلطات القلب الحادة، وتأكد من مدى رضائهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا الأهمية الكبيرة للمعهد الذي يُعد من الصروح الطبية المتخصصة في الخدمات الطبية والعلاجية لأصحاب الأمراض القلبية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير، وجه بضرورة التنسيق لوضع آلية تستهدف نشر الوعي والثقيف الصحي وتوعية المواطنين بأعراض ومخاطر الأمراض القلبية والوقاية منها، كما وجه بالتنسيق للعمل بآلية «برنامج الفحص الشامل» لتقديم خدمات الفحوصات الطبية الشاملة للمرضى المترددين وتحديد البروتوكول العلاجي اللازم والمتابعة الدورية للمرضى، كما وجه الوزير بالتوسع في المنشآت الصحية المتخصصة في أمراض وجراحات القلب.

ونوه إلى تأكيد الوزير على أهمية ملف التدريب الطبي للفرق الطبية، حيث وجه بتوقيع بروتوكولات تعاون بين معهد القلب القومي ومجموعة مستشفيات «سان دوناتو» «San Donato» الإيطالية المتخصصة في أمراض وجراحة القلب، وذلك لاستقدام الخبراء الإيطاليين لتدريب الأطباء، وإرسال بعثات طبية للتدريب بالخارج.

إمكانيات وتجهيزات معهد القلب

يُذكر أن قسم قسطرة القلب بالمعهد يضم 9 أجهزة قسطرة قلبية و43 جهاز رسم قلب، و24 جهاز إيكو، و2 دوبلكس، و1 رنين مغناطيسي، وقدم خدماته ل 20 ألف و398 مواطن، بينما قدم قسم الاستقبال خدماته لـ 85 ألفا و520 مواطنا، بالإضافة إلى إجراء 2010 عمليات قلب مفتوح و203 عمليات قلب للأطفال، وإجراء 12 ألفا و389 قسطرة قلبية وذلك خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

كان وزير الصحة والسكان، قد قام بعدد من الجولات التفقدية صباح اليوم، والتي بدأت بمستشفى البنك الأهلي، ومستشفى شبرامنت، ومستشفى الهرم التخصصي، ومستشفى الوراق المركزي، ومستشفى التحرير العام