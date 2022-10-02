وزير الصحة يوجه باستحداث جهاز الماموجرام ورفع كفاءة قسم الأشعة المقطعية بمستشفى أسوان

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أمس السبت، مستشفى أسوان التخصصي، لمتابعة انتظام سير العمل بالمنظومة الصحية، وأعمال التطوير التي تتم بالمستشفى، وفقا للمعايير العالمية، تمهيدا لإدراجه ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد أقسام (الاستقبال والطوارئ، العناية المركزة، الإنعاش القلبي الرئوي، الرنين المغناطيسي) بالإضافة إلى قسم أشعة الماموجرام، حيث وجه الوزير باستحداث جهاز الماموجرام، ورفع كفاءة قسم الأشعة المقطعية.

وزير الصحة يطمئن على توافر مخزون استراتيجي من جميع أنواع الأدوية وأكياس البلازما

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطمان على توافر مخزون استراتيجي من جميع أنواع الأدوية وأكياس البلازما، والدم بكافة الفصائل، كما اطمأن على انتظام حضور الفرق الطبية العاملة بالمستشفى بجميع التخصصات الطبية، وفقا لجداول العمل.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على نسب الإشغال بالمستشفى، بسعة 214 سريرا، مؤكدا أهميته، لكونه يخدم 422 ألفا و766 مواطنا من سكان المناطق المجاورة، وتبلغ معدلات التردد على العيادات الخارجية 3254 مواطنا شهريا، كما قدمت وحدة الغسيل الكلوي 53 جلسة شهريًا، بالإضافة إلى مشاركة المستشفى في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، حيث تم إجراء أكثر من 250 عملية جراحية.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص في نهاية جولته بالمستشفى، على كتابة كلمة تذكارية، تقدم فيها بالشكر للفرق الطبية العاملة بالمستشفى، نظرا لجهودهم المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

الأقسام الخدمية بالمستشفى

وأوضح «عبدالغفار» أن الأقسام الخدمية بالمستشفى تضم (أشعة عادية، مقطعية، موجات فوق صوتية، متنقلة، معامل إكلينيكية، باثولوجي، هيماتولوجي، كيمياء دم، مناظير الجراحة العامة، علاج طبيعي، رنين مغناطيسي، علاج طبيعي، C.ARM) مضيفا أن حجم التردد على قسم الاستقبال والطوارئ، بلغ 20 ألفا و83 مواطنا، خلال الفترة من يناير وحتى شهر سبتمبر 2022.

واستطرد أن المستشفى يقدم خدماته العلاجية في تخصصات (باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أمراض جلدية، أنف وأذن وحنجرة، مبتسرين، جراحة فم وأسنان، أمراض قلب وصدر، عناية مركزة، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، تنظيم أسرة، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، جراحة وجه وفكين، جراحة أوعية).

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور إيهاب عماد وكيل الوزارة بمحافظة أسوان.

يذكر أن وزير الصحة والسكان، قام بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة أسوان، شملت (مستشفى كوم أمبو المركزي، مستشفى مركز دراو التخصصي، مركز تنمية أسرة كوم أمبو، وحدة طب أسرة الجعافرة، ووحدة طب أسرة أبو الريش القبلي، ووحدة طب أسرة الجُزيرة).