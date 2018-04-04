وزير الصحة يوجه بإنهاء إنشاءات مستشفى طوارئ أبو خليفة بالإسماعيلية

أحمد صبرىتفقد الدكتور أحمد ‏عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم، الأعمال الإنشائية لمستشفى طوارئ أبو خليفة والذي يقع على طريق الإسماعيلية بورسعيد، والذي كان متعثراً منذ ٢٠٠٥.‏وأوضح وزير الصحة والسكان أن المستشفى، متخصصة في حوادث الطرق والطوارئ نظراً لموقعها على الطريق السريع،

أحمد صبرى

تفقد الدكتور أحمد ‏عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم، الأعمال الإنشائية لمستشفى طوارئ أبو خليفة والذي يقع على طريق الإسماعيلية بورسعيد، والذي كان متعثراً منذ ٢٠٠٥.

‏وأوضح وزير الصحة والسكان أن المستشفى، متخصصة في حوادث الطرق والطوارئ نظراً لموقعها على الطريق السريع، ‏حيث تحتوي على ١٣١ سريراً، ١١٦ منها إقامة والباقي رعاية مركزة، لافتاً إلى وجود 5 غرف عمليات، 2 منهم في الاستقبال، مشيراً إلى أن تكلفة الإنشاءات بلغت ٢٧٣ مليون جنيه.

وأضاف أن المستشفى يحتوي على معظم التخصصات الطبية من ‏عظام ورمد ومخ وأعصاب وأوعية دموية، كما يضم قسماً للأشعة به أشعة مقطعية وأشعة عادية وأشعة دوبلر. ‏

‏وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الانشائية والتجهيزات الطبية للمستشفى، وأن تكون غرف الرعاية المركزة بها عازل زجاجي وشاشة وكاميرا مع وجود غرفة تحكم على غرار مستشفى ١٥ مايو، لتواصل ذوي المريض مع مرضاهم.

كما وجه وزير الصحة والسكان بالاهتمام بسكن الأطباء والاستشاريين بالإضافة إلى الميكنة الكاملة للمستشفى والتي أصبحت موجودة في أي مستشفى جديد تنشئه وزارة الصحة.